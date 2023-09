Lukébakio hace de Kanouté y el Sevilla se divierte (5-1)

El Sevilla de José Luis Mendilibar vivió el día más agradable del curso hasta el momento. La escuadra nervionense, a pesar de todas las dudas a su alrededor, se entretuvo en meterle una manita, cinco goles en una prosa más austera, al colista de la Primera División del fútbol español. Una diferencia que incluso se quedó corta a la vista de las distancias que establecieron los blancos con un Almería que incluso le puede dar las gracias a determinadas circunstancias que le facilitaron no salir con más daños aún. Porque en una cita tan decantada también participó Cuadra Fernández con un gol anulado a Lukébakio y un penalti, además de algunas faltas y un córner, que le dan un protagonismo al árbitro que parece increíble.

Porque el juez no merecía meterse en la fiesta protagonizada por el Sevilla en su mejor día de la temporada. Los blancos salieron a tope, decantaron pronto el triunfo a su favor y a partir de ese momento fueron una máquina de atacar sin cesar. Contabilizaron cinco goles, muchos de ellos de bellísima factura, y encima le añadieron a la producción ofensiva no menos de siete u ocho oportunidades claras de haber anotado algunos más.

Protagonismo principalísimo, por supuesto, para un Lukébakio que cada vez deja más encandilado a los suyos con su estilo de fútbol, una manera de entenderlo que combina el arabesco y la zancada y a eso le une también una precisión delante de la portería que recuerda en muchos de sus gestos al recordado Kanouté. Son dos futbolistas diferentes, claro que sí, el belga parte mucho más de la banda que el francés, pero en la zancada, en los adornos y, sobre todo, en la definición sí que tienen algunos parecidos. Y más aún se incrementó esa sensación con el gol que le fue anulado por una supuesta falta a Pozo. Es muy pronto para esas comparaciones, pero su manera de ganar la pelota, de colocársela para el golpeo y la definición para superar con precisión a Maximiano le dieron ese punto del gran ídolo sevillista.

Arranque El Sevilla, con el equilibrio de Sow y Fernando en el medio, salió con toda la mecha y decidió en ocho minutos

Fueron algunos detalles de un partido redondo para los hombres de Mendilibar y también, faltaría más, para la reivindicación del propio entrenador vasco. El Sevilla iba a tener una primera parte realmente esplendorosa. La escuadra nervionense no sólo era capaz de poner tres goles en el marcador, también gozaba de una infinidad de ocasiones claras y hacía que los suyos disfrutaran con un fútbol muy diferente al que habían desarrollado hasta el momento. Toques rápidos, precisos, aperturas a las bandas, centros y muchas opciones para poder rematar.

Lukebakio de Assis Moreira, conocido como Lukebakinho Gaúcho.Qué obra de arte. #LaCasadelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/lUIL7AnwQ5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 26, 2023

Para que nadie se llame a engaño, el ínfimo nivel del Almería también colaboraba, pero esto no le puede restar ningún mérito a la exhibición. Mendilibar había vuelto a apostar por la pareja que debe ser titularísima en el eje de todo si ambos están en condiciones físicas, sobre todo Fernando, por supuesto. El brasileño estaba acompañado por el dinámico Sow y por delante de ambos partía Lamela inicialmente para meterle algo más de velocidad al juega, así como intensidad a la hora de buscar la recuperación más arriba. Después permutaría el argentino con Suso y las llegadas serían más peligrosas si cabe gracias a la visión y la calidad en el pase del gaditano.

Torbellino Después del dos a cero el número de ocasiones fue brutal hasta que Suso finiquitó todo con un golpeo propio de él

Por detrás, entraban dos nuevos laterales respecto a Pamplona, Jesús Navas y Pedrosa, para que repitiera el dúo compuesto por Badé y Gudelj, el de los éxitos del tramo final de la anterior campaña. Y en los extremos estaba de nuevo un Lukébakio que se está ganando los galones dentro de la plantilla gracias a su excelente pierna izquierda, su zancada y sus goles. Arriba esta vez le tocaba el turno a En-Nesyri, que se iba a reencontrar muy pronto con la suerte suprema para recuperar la confianza, algo que es un factor clave en la cabecita, no la de rematar sino la de pensar, del marroquí.

La escuadra de Mendilibar tenía muy claro que debía jugar rápido para tratar de golpear a un Almería con mucha más calidad que puntos en su casillero. Pudo hacerlo en un mal despeje de Édgar hacia su portería (6'). Aunque no fue ahí, ese saque de esquina sería puesto en juego por Suso con mucha calidad para que el testarazo de Badé se fuera a la misma escuadra, pero cuando el aire sopla de popa todo sale bien y el rechazo le fue a En-Nesyri para que inaugurara el marcador con Maximiano fuera de sitio.

Reanudación Tras el intermedio, Lamela se sumó al repertorio y entonces llegó el gol anulado a Lukébakio que interrumpió el éxtasis

Había marcado muy pronto el Sevilla, pero el litigio tenía preparada una de esas perlitas que se quedan en las retinas de los buenos aficionados a la vuelta de la esquina. Balón rechazado, Lukébakio lo controla, lo pisa, supera a dos rivales con ese recurso técnico y en su camino hacia el centro deja a otros dos de lado con un hábil quiebro. Pero el balón se le queda en su derecha y eso teóricamente es un problema para un zurdo como el belga. Nada más lejos de la realidad, el fichaje que más ilusión está despertando en el sevillismo hasta el día de hoy le pega un zambombazo al balón que lo pone con violencia en la red del Almería muy cerca de la escuadra de Maximiano.

Sólo se habían disputado ocho minutos y el Sevilla ya tenía un dos a cero a su favor, pero los blancos no levantaron el pie del acelerador. Aprovecharon esa fase de dudas de los forasteros y las ocasiones fueron cayendo en cascada. Sow (16'), en una llegada muy peligrosa; Lamela (17'), en un cabezazo en solitario; Lukébakio (21'), con un disparo en una acrobacia que obligó a Maximiano a realizar un paradón; En-Nesyri (22') no llega por poco a un centro desde la derecha; y Sow (25'), en una llegada muy clara en un balón que le brinda por delante Fernando. No es una exageración, los blancos habían tenido esas oportunidades para dejar aquello casi finiquitado, pero no lo habían hecho.

Gol final El Almería recortó la diferencia con un penalti que sólo vio Cuadra, pero Kike Salas puso el epílogo perfecto

Sí iba a acertar Suso antes del intermedio para que las distancias ya fueran casi siderales. Fue el gol clásico del gaditano. Perfilarse desde la derecha para lanzar una rosca letal, imposible para el guardameta. Y aun así pudo llegar alguno más a través de sendas opciones de En-Nesyri.

El segundo acto iba a arrancar de una forma bastante parecida. A los 51 minutos Lamela anotaba el cuarto a un pase de Pedrosa y ya todo fue tranquilidad para el Sevilla. El partido estaba más que resuelto desde el minuto 8, pero las pocas dudas que restaban se disipaban al instante. Ni siquiera Cuadra Fernández con su participación estelar en el gol anulado a Lukébakio iba a impedir que la fiesta se redondeara, pues Kike Salas puso el punto final con otro golazo. Cinco a uno, el Sevilla confirma los síntomas de mejoría que transmite y Mendilibar da otro paso en ir consolidando al equipo. Mimbres tiene el vasco y con exhibiciones así es la mejor manera de progresar adecuadamente, como se dice en los colegios de la contemporaneidad.