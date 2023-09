Mendilibar: "Acertar con el gol nos ha dado vida para ser más agresivos"

José Luis Mendilibar agradeció que en esta ocasión, ante el colista Almería, sí llegara el acierto ante la portería contraria y eso facilitara el rendimiento de un equipo con mucha más confianza.

El técnico vizcaíno reconoció que no se esperaba un resultado tan abultado ante un rival tan necesitado. "Antes de un partido no piensas que va a ser como este. Hemos tenido acierto en las primeras acciones, marcamos pronto el primero, y con 2-0 ya le ha pesado al Almería. Hemos tenido esa ventaja y el tercero nos dio esa tranquilidad para decir que estaba controlado el partido", afirmó.

Mendilibar también aseguró que en los últimos cinco partidos el Sevilla estaba mostrando un mejor juego que no se estaba reflejando en el marcador. "La verdad es que llevamos una racha mejor de juego. Desde el Girona, que no acertamos cara al gol, creo que estamos jugando bien. En este partido hemos estado acertado con el gol, nos pusimos pronto con ventaja y nos ha dado vida para ser más agresivos, para tratar de robar más arriba. Al final el resultado te da poder hacer muchas cosas", continuó.

La chispa de Lukébakio

El nombre del partido fue Dodi Lukébakio. El vizcaíno fue preguntado por el internacional belga. "Él tiene la chispa, la velocidad, encara uno contra uno, puede jugar por todos lados del terreno de juego, por la derecha, por dentro. Le exigimos como a todos, igual en defensa tiene que dar un poco más, pero hoy no le podemos pedir más a ninguno, porque se han vaciado".

El pequeño lunar es que En-Nesyri se retiró tocado en el tobillo izquierdo, al caer más en un salto con Édgar, aunque pudo continuar jugando hasta que fue relevado ya al final por Rafa Mir. "A ver cómo amanece mañana, tiene algo en el tobillo, un esguince. No hay mucho tiempo para la recuperación, pero con hielo y descanso creo que puede estar para el Barcelona", aseguró sobre el próximo encuentro liguero, que se disputa el viernes.

Ya en sala de prensa volvió a ser preguntado por En-Nesyri, que apenas podía pisar bien tras el partido. "En-Nesyri es un poco así. Después de Osasuna, al día siguiente estaba cojeando y dijimos, uf, para cuatro semanas. Mañana no entrenará, pero al día siguiente estará para entrenar. Es un esguince de tobillo, puede ser un poco más largo, pero no creo".

La importancia del gol

En su comparecencia en el estadio, Mendilibar abundó en la importancia del acierto. "Los resultados te dan el creer en lo que haces, el pensar que haciendo lo que entrenamos y lo que creemos... si no haces goles parece que no vale para nada. Si haces goles, sí. La temporada pasada hacíamos gol con más facilidad. Este año nos ha costado. Y hoy hemos hecho dos goles rápidamente y eso te la vida, serenidad. Y luego hemos seguido jugando de la misma manera, no nos hemos relajado, y eso es lo bueno de hoy", argumentó.

"Hoy hemos podido marcar más goles, pero creo que el promedio de acierto de hoy ha sido bueno y me quedo con eso, aparte del trabajo de todo el equipo", añadió al respecto. "Hoy hemos estado acertados también en el trabajo defensivo, en la presión. Hemos robado muchos balones en campo contrario y eso nos ha dado la posibilidad de generar ocasiones de gol, y eso es lo mejor de hoy: los robos han sido la mayoría de medio campo hacia arriba, y hemos jugado muy poco tiempo en nuestro campo. Eso es lo que destacaría de hoy".

El éxito de las rotaciones

También reivindicó Mendilibar su política de ir rotando a muchos futbolistas de un partido a otro. Ante el Almería hubo seis futbolistas distintos en el once titular respecto al del Osasuna. "Rotando jugadores nos están saliendo los resultados. Cuando no ganamos se nos dice, pero ahora rotando no hemos perdido y eso es porque el equipo está enchufado".

"Antes del partido tenía ciertas dudas, pero he pensado que era la alineación idónea, todo ha salido bien. Vamos ahora a Barcelona, luego vamos a Eindhoven (PSV), viene después el Rayo, y ahí veremos cómo vamos. Tranquilos, creo en lo que hacemos, creo que estamos haciendo las cosas bien y si hacemos las cosas bien, saldrán bien", añadió en la rueda de prensa.

Y ahora el Barcelona...

De muy buen humor, Mendilibar se permitió retar al Barcelona. "Esto ha sido un partido, no quiere decir que de repente vayamos a jugarlos todos bien. Pero es mejor ir a Barcelona con este resultado que perdiendo. Iremos con la confianza del jugador, individualmente y como grupo. Y en este sentido igual hasta hemos metido algo de miedo al Barcelona...", dijo.