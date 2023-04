Marcao, un oportuno regreso en Mánchester, donde se lesionó hace cinco meses

En el momento más oportuno, y después de muchísimo tiempo de espera, reapareció Marcao. El central brasileño apenas ha jugado ocho partidos esta temporada. Las lesiones han sido su calvario desde que fuera el primer fichaje de Monchi de la actual temporada. Pero ya ha superado la última, que se produjo, precisamente... en Mánchester. Ya ha abandonado la enfermería del Sevilla, que actualmente está vacía.

Fue el pasado 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos. Jorge Sampaoli, después de que Julen Lopetegui no pudiera alinearlo ni una vez, lo puso de titular en su primer partido, ante el Athletic, y siguió contando con él, un partido tras otro, ante la necesidad del equipo en la Liga y en la Champions.

La lesión en el Ettihad Stadium

En el Ettihad Stadium, se lesionó muscularmente justo antes del descanso. "Estaba premeditado que no jugara la segunda parte", se justificó el argentino, al que le llovieron las críticas por forzar al brasileño ante el Manchester City en vísperas del derbi.

Desde aquel 2 de noviembre, hace ya más de cinco meses, hasta este 13 de abril, Marcao ha estado superando una rotura fibrilar grave, de la que tuvo que operarse. Pero el futbolista afirmó tras el partido que se encuentra bien. De hecho, jugó todos los minutos.

Sensaciones muy positivas

"Sí, he vuelto en la misma ciudad en la que me lesioné", dijo ante los medios del Sevilla Fútbol Club. "He podido jugar los 90 minutos y muy bien, muy contento. Sensaciones muy positivas, tengo que seguir evolucionando, los compañeros también", añadió el central brasileño de 26 años.

Mendilibar sorprendió con su alineación titular. Estaba claro que le dio prioridad a la Liga, porque no es lógico jugarte el pase a unas semifinales con una pareja de centrales casi inédita: Marcao y Nianzou. Sobre todo después de no haber alineado al segundo en sus dos partidos precedentes por decisión técnica y de que el brasileño no hubiese jugado en cinco meses.

Más opciones para Mendilibar

Pero con los cambios mejoró el equipo y el Sevilla reaccionó en la segunda mitad, buscó el empate y lo consiguió. Para ello fue clave también el empaque de Marcao, mucho más firme en la zaga que su compañero de línea, un Nianzou que fue el otro fichaje en verano para sustituir a Diego Carlos y Koundé y que no termina de agarrar la camiseta. En Old Trafford justificó que Mendilibar siga prefiriendo a Gudelj.

En Mestalla, se abre la duda sobre qué once elegirá Mendilibar, quien ya tiene disponible a una pieza importante para dar más cohesión a la zaga y para liberar a Gudelj, que puede ofrecer otra opción para una medular que no anda muy sobrada de efectivos. Las bajas seguras en Mestalla son Pape Gueye, Acuña y Alex Telles, por sanción.