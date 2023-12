Marcos Llorente aclara la 'polémica' con Sergio Ramos: "Nunca me he burlado de un compañero de profesión"

La derrota del Sevilla ante el Atlético de Madrid ha traído cola. Como era de esperar, el recibimiento del Cívitas Metropolitano a Sergio Ramos no fue el más amistoso, dado que es uno de los futbolistas que más críticas e insultos levanta en la afición colchonera.

Tras el partido, Marcos Llorente, el autor del único gol del partido, publicó una foto en sus redes sociales que levantó polémica. En ella, aparecía él en el momento de anotar el tanto... y Sergio Ramos, que erró en el despeje anterior, sobre el césped del Metropolitano. Todo ello, acompañado de un mensaje de "Felices Fiestas a todos". Teniendo en cuenta el contexto de la publicación -la grada focalizó en el camero sus cánticos- y el contenido, dio lugar a numerosos comentarios entendiendo que se trataba de una 'mofa' hacia el central sevillista.

Felices fiestas a todos😜❤️🥳 pic.twitter.com/WBGxXn4CKQ — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Ante ello, Marcos Llorente se ha visto obligado a salir para calmar el ambiente. El jugador colchonero, que coincidió con Sergio Ramos en el Real Madrid, se ha pronunciado públicamente al respecto de la polémica, zanjándola definitivamente: "Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos".

Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. (1/2) — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Ambiente hostil para Sergio Ramos

La casa del Atlético de Madrid, por motivos evidentes, no es un lugar acogedor para Sergio Ramos. Ambos, fueron rivales durante mucho tiempo, años en los que se abrió una herida difícilmente de cicatrizar.

Durante los 90 minutos, los cánticos contra el camero fueron continuos, mientras que el central sevillista mantenía disputas constantes sobre el césped, hasta con Diego Pablo Simeone. Uno de los gestos más criticados de Sergio Ramos fue en su salida a calentar, cuando pasó por encima del escudo del Atlético de Madrid.

Muy, muy, pero que muy tonto. pic.twitter.com/OpwooHDmTc — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 23, 2023

En definitiva, un ingrediente más que ayudó a calentar un partido trascendental.