Mendilibar, con Monchi o sin Monchi

Estaba claro que una vez que José Luis Mendilibar firmara su renovación con el Sevilla, aunque sea sólo por un año por las razones que explicó el propio técnico, todo el foco iba a virar hacia Monchi. El director general deportivo estuvo en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán durante la presentación de la firma del entrenador sevillista, aunque entre el público, no en la mesa. Ahí fue el máximo responsable del club, el presidente José Castro, quien con someras pero directas palabras presentó ante la prensa al que será el entrenador del equipo por un año más. El entrenador y algo más, si se confirma la noticia de que Monchi ya tiene tomada la decisión de dejar el club por segunda vez.

Poco después de que Monchi no compareciera en la mesa junto al presidente como suele hacer con los fichajes, la edición madrileña del diario Marca confirmaba el fuerte rumor de que la Premier ha llamado, con mucha fuerza, a sus puertas. Nada menos que el Aston Villa de Unai Emery. Mendilibar, no obstante, habló con serenidad y confianza de todo lo concerniente a la planificación, aunque en las reuniones internas del club, lógicamente, se haya hablado bien claro, porque con el vizcaíno no vale otra vía, sobre qué va a pasar con Monchi.

Un debutante ante la décima Champions del Sevilla

"No creo que sea el año más complicado, el club está acostumbrado a ese trabajo", aseguró Mendilibar sobre una planificación en la que puede que ya no esté el director deportivo de los once títulos en este siglo. Es más, el técnico de 62 años siempre habló en plural incluyéndose en el grupo de personas que mirarán cómo moldear la plantilla a su gusto, y al de su estilo de juego, para una temporada en la que él debutará en Champions, y que para el Sevilla será la cuarta edición consecutiva; la décima en este siglo de 19 clasificaciones europeas.

"Es lo mismo que un club que trabaja para mantener la categoría: el objetivo lo tienes claro y las situaciones se dan igual de difíciles o sencillas. Estoy convencido de que entre todos vamos a hacer bien las cosas. Después depende todo de los resultados y al principio de la temporada piensas que estás contento de lo que has planificado y luego los resultados te ponen en tu sitio. Pero el Sevilla lo tiene claro y no tendrá problemas para hacer una buena plantilla", aseguró.

Claro que le gustaría que siguiera Monchi...

Pero, ¿cree que esa planificación la hará junto a Monchi? "Para renovar, hemos hablado entre el presi, José María y también Monchi, que ha estado metido en el lío también. Yo lo que sé es que hasta ahora está en el club y mientras esté en el club estoy convencido de que hará las cosas bien. Después, lo que se oiga o se hable ahí no me puedo meter. Es lo mismo que se ha hablado de mí, que si me han ofrecido, que si no, que si un año, o dos o tres. Al final se verá dentro de unos días me imagino", dijo, ratificando tácitamente que el director deportivo anunciará su decisión en breve.

¿Y le gustaría que siguiera? No podía responder de otro modo que éste: "Sí, claro. Es uno de los artífices de que yo esté aquí. Me trajo hace dos meses y medio, con los directivos. Lleva un montón de años aquí y los resultados están ahí. Pero el que decide lo que va hacer con su vida es él".

Los cedidos, los contratos, la calma...

Mendilibar fue preguntado por esa ingente cantidad de cedidos que vuelven. "No es un problema, el club está acostumbrado a trabajar todos esos aspectos". También por qué tipo de perfiles deberá consensuar con Monchi o, posiblemente, con su sustituto para modelar una plantilla a su gusto. "Pues lo que he dicho antes del contrato, sobre la sencillez de lo que hago o pienso", expuso. "Vemos todo el mundo lo que pedimos a los jugadores, y la dirección deportiva lo sabe sin tener que hablar demasiado de este tema, pero está ahí. Y si hay que incorporar a gente lo hablaremos y lo consensuaremos", dijo con calma.

Con la misma de la que habló de dos futbolistas que han salido después de sus respectivas cesiones, procedentes del Tottenham Hotspur uno y del Olimpique de Marsella, Bryan Gil y Pape Gueye. Ninguno de los dos llegó con opción de compra, aunque en el caso del francosenagalés había un acuerdo verbal tácito que cifraba su pase al Sevilla por 10 millones de euros. No salió a colación el nombre de Badé, de quien, entre bromas, dijo Monchi en la celebración de Budapest que "ya está comprado" al Rennes.

Bade: FÍCHAME MONCHI PORFA Monchi: YA ESTÁ HECHO, YA ESTÁS COMPRADO 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/NjLtAoOl3q — Desi (@desiisg_) May 31, 2023

¿Presionará por ellos Mendilibar? "Han estado muy bien, cada uno va a sus equipos y de eso se hablará", dijo claro. Quizá Monchi no opine lo mismo de los dos primeros. Pero quién sabe qué hará Monchi...