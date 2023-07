Mendilibar, ante la Supercopa: "Será el mejor momento para coger al City"

"No vale nada lo que hemos hecho antes". La frase es contundente y refleja el espíritu con el que afronta José Luis Mendilibar, que ha hablado de cómo va la pretemporada y cuáles son sus objetivos en los medios del club. Pero eso no le resta ni un ápice de ambición: ya piensa en poder ganarle al campeón de Europa, el City de Guardiola. "Será el mejor momento de poder cogerlos".

El entrenador vizcaíno palpó desde que aterrizó el 21 de marzo pasado como salvador de Sevilla la alta y continua exigencia de este club. "Vienes, todo el mundo estaba con muchos miedos, consejeros, futbolistas, afición... pero ganas dos partidos y todos se olvidan, el consejo, la afición... el jugador menos. Y a partir de que subimos un poco, ya la exigencia cambia, ya no vale salvar la categoría, sino quedar el séptimo mejor que el décimo en la Liga, o no sé qué. Y ya no vale llegar a la final, sino ganarla. Pero el Sevilla es competitivo por eso, porque siempre trata de ganar".

Supercopa y Liga, antes de la Champions

El próximo 16 de agosto, el Sevilla ya jugará por otro título, la Supecopa de Europa ante el Manchester City de Guardiola. "Es buen momento para cogerlos a ellos. Ha demostrado ser el mejor equipo de Europa, y no porque haya ganado, por cómo ha ganado, lo que ha hecho en su país... Será ilusionante, competirles y tener esa opción de traer otro título para Sevilla".

También habló de la exigencia que supondrá la Liga. "Los sevillistas no se conforman con eso, los sevillistas quieren más, y trataremos de competir en todas las competiciones, el primer partido de Liga, la Supercopa, la Liga otra vez, y luego la Champions que viene seguida. Y luego la Copa que viene en diciembre o por ahí. Vamos a exigir, y a exigir a los jugadores que descansen, que la temporada es muy larga y que vamos a tener que estar bien durante mucho tiempo".

Apostar fuerte en la Champions

El entrenador sevillista demostró también su ambición por llegar lejos en la Champioins... "Ya que en el sorteo estamos en el bombo bueno, a ver si lo aprovechamos también y podemos clasificarnos entre los dos primeros para estar en los octavos de final de esa gran competición. Será complicado, pero creo que estaremos preparados para competir y podremos tutear a todo el mundo. Yo creo que estaremos bien para poder pasar a octavos".

En este contexto, aceptó que su nueva aventura, ya con toda una temporada por delante incluida la Champions, es el mayor reto que ha tenido. "Sí es el reto más importante en cuanto a vistosidad. Para mí salvar al Eibar era igual de importante, y subir al Valladolid era el mismo reto. Llevo 30 años entrenando y las vacaciones las hago en un pueblo cántabro. Y este año, tanto en Cantabria como en mi pueblo, me han pedido muchas fotos, me han saludado mucha gente... y es cuando yo me doy cuenta de lo que hemos hecho en el Sevilla".

Pero sabe que todo eso quedará en nada en cuanto eche a rodar el balón... "Todo esto depende del resultado. Tú puedes hacerlo todo maravillosamente bien y luego la pelotita no entra. Tú juegas en Liga y cambias ocho tíos en la UEFA, si ganas no pasa nada, si pierdes las primeras hostias de la prensa me las llevo por hacer tantos cambios. Incluso el que se considera titular igual cree que no debería descansar, porque todos los futbolistas se ven en condiciones de jugar todos los partidos, cuando sabes que te cansas y pasas malos momentos. Y yo tengo que saber llevar eso".

El de Zaldívar insistió en su idea de repartir responsabilidades, minutos, partidos, de tener a todos implicados y metidos en la pelea... "Si te sale bien y le das más posibilidades a más gente, los tienes a todos mucho más contentos. Si sólo juegas con 14 jugadores los partidos, vas a tener a ocho o diez de mala uva siempre y los entrenamientos serán diferenciados también, porque unos recuperan y otros entrenan, y ya estás haciendo una separación. Pero no es fácil, para hacer lo que quiero tienes que tener un bloque muy compacto".

El alto objetivo de la Liga

También analizó su visión de los altos objetivos en la Liga. "Sabemos que hay dos que lo tienen que hacer muy mal para estar fuera de los cuatro primeros, el Madrid y el Barcelona, y luego está ahí el Atlético que es más normal que esté entre los cuatro primeros, que tiene más difícil de ganar trofeos, por los otros dos. Y luego está el resto", dijo.

"Que si nosotros hacemos un año perfecto y alguno de delante puede fallar podemos ganar alguna posición -prosiguió-. Pero también están los que vienen en teoría por detrás y que el año pasado han estado por delante que tienen muchas ganas de competir. Hoy todos quieren entrar en Europa, todos, y luego en Champions mejor que en Europa League. Va a ser complicado, porque hay muchos equipos, pero nosotros también estaremos preparados para eso".

Para ello cuenta con los internacionales que deben ir llegando. "Espero que vengan todos con ilusión, porque el año es ilusionante para todos con la Champions de por medio. Pero los jugadores vienen ya preparados, se ponen a punto mucho más rápido, tienen sus propios físicos y nutricionistas, y eso también ayuda".

La comunión y el mensaje a la afición

Preguntado sobre la comunión entre la grada y el equipo, puso distintos ejemplos. "Cuando el equipo no está bien se notan los silencios, el miedo. El día del Manchester, cuando empatamos allí a dos, ya ves el recibimiento, el inicio del partido, la comunión... Ahí la afición te empujó hacia arriba. Hay otras veces que es el equipo el que tiene que dar ese empujón a la afición. Y es clave, claro, porque el equipo contrario lo nota. El tuyo, por supuesto, pero el contrario también".

Por último, se le pidió a Mendilibar un mensaje para la afición: Les digo que sigan animando y ayudando al equipo en todo momento. Que no decaigan nunca, que va a haber momentos no buenos, pero que no se metan con el club y con los jugadores. El entrenador está siempre en la diana, pero el que salta al terreno de juego, ése se tiene que sentir respaldado, y eso estoy seguro de que va a pasar".