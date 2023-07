La ilusión intacta de Mendilibar: "Debo sacar el máximo a los cedidos"

Una semana de trabajo en Montecastillo han servido a José Luis Mendilibar para realizar una primera valoración de cómo ha empezado su trabajo como entrenador en esta su primera pretemporada en el Sevilla.

"Ha sido una primera semana muy buena en cuanto a entrenamientos, intensidad, un poco de todo", valora en una amplia entrevista en Sevilla FC Radio. "Gente que no había estado la temporada pasada se ha hecho un poco a nuestros entrenamientos, ha habido un partido en el que sabíamos que no íbamos a estar demasiado bien... y todo sirve para escoger las ideas que vamos a tener durante la temporada. Hace un poco de calor, el sitio es bonito y está bien y la gente está contenta".

Mendilibar desparrama optimismo. "Estoy a gusto con todo lo que me rodea y al final seguro que todo sale bien", dice, pese a que tiene más de una treintena de futbolistas en Montecastillo y esta semana se van a incorporar los siete internacionales.

El contratiempo de Marcao

"Es un contratiempo que no es bueno porque viene de una lesión, pero esperamos que se recupere rápido", afirma al ser preguntado por la lesión de Marcao. Está también Rekik con un problema. Y luego los problemas de la rutina, porque un jugador no entre en una sesión tampoco importa mucho".

Mendilibar le da importancia a lo anímico, casi más que a lo físico. "Yo quiero que el jugador esté a gusto en cada sesión de entrenamiento. Si ves caras raras porque ahora toca correr, por lo que sea... Yo prefiero que el jugador se sienta a gusto siempre. Y habrá algún día en el que alguno venga incómodo por algo, pero también hay que entenderle".

Un entrenador esquivando a futbolistas

"Por eso me meto en el entrenamiento, en la mitad del partido, y a veces me tengo que quitar para que no me atropellen", explica el técnico de Zaldívar sobre cómo vive desde dentro cada práctica. "Y ahí no me puedo callar si veo algo que no me gusta. Sé que no es bueno a veces, porque el jugador está caliente. Pero lo hablamos, voy de buena fe y no me importa demasiado que un jugador se me encare. Tampoco que se me encaren todos y que sea esto una verbena. Pero el futbolista tiene bastante posibilidad de hablar con nosotros", explica el vizcaíno.

La importancia de hablar, hasta encararse

Mendilibar se paró en este asunto: su forma de entrenar muy inmiscuido en cada ejercicio, en el césped, en todo el cogollo. "Estoy muy cerca de las tareas, de los ejercicios. En los manuales te dicen que el trabajo bueno parece que es el que se ve desde fuera, pero yo quiero sentir más cosas que ver desde fuera, dentro les escuchas respirar, hablar y comprendes mucho mejor al jugador. Y al final podemos tener un enfado, por el roce diario, pero no pasa nada, a los dos minutos eso cambia y somos dos personas con el mismo objetivo".

"Tengo buena relación con todos. Bromeo con ellos, a algunos los abronco, a otros les hago un chiste... Tengo que ver a quién le dirijo la palabra, no todos son iguales, y a unos les afecta más una broma que a otros. Tengo que tener cuidado", explicó al respecto de su relación rutinaria y personal con el grupo humano.

Sin diferencias con canteranos o cedidos

En su idea de gestionar el grupo, Mendilibar habló de que para él cedidos, canteranos o pilares de la pasada temporada no son diferentes. "Todo el que a las nueve y media de la mañana esté en el verde, yo ya no hago diferencias. Una vez que han venido aquí a Montecastillo, yo ya no hago diferencias, para mí todos son lo mismo, me da igual que sean canteranos y que podamos saber que va a ir en el B o ir cedido o sea el que vuelve de por ahí lejos y que se pueda contar o no se pueda contar con él... Para mí todos son iguales, van a tener el mismo minutaje de partidos y las tareas de entrenamiento serán iguales. Soy así y no voy a cambiar ahora".

'Fichar' entre los cedidos...

Un valor de Mendilibar que fue muy loado en sus tres meses, de luchar por la salvación a la gloria de Budapest, fue el rendimiento que fue capaz de sacar a todos... ¿Podrá realizar algún fichaje entre los cedidos de vuelta? "Claro, por eso están aquí también. Mi tarea es sacar el máximo de ese jugador que vuelve tras estar cedido. Hoy en día, tal y como está el fútbol con los límites salariales, las amortizaciones, que se habla casi más de economía que de fútbol, todo cuenta".

En ese sentido una de sus tarea también es valorar qué cedido se puede quedar: "Si somos capaces de que alguno de los cedidos pueda completar y hacer una buena la temporada, es algo que saca el club e igual no tenemos que firmar a otros de fuera. Estamos con mucha gente, tiene que salir gente. Siempre entra gente, no sé si mucha o poca. Pero lo que tratamos es de que en el día a día ninguno se sienta mal porque lo hacemos de menos".

La motivación y el espíritu positivo general

Según Mendilibar, todos los futbolistas "traen vida". "Viene uno de fuera y no sabe quién es el canterano y quién es la figura, por el interés y el espíritu que le ponen y también por la calidad que tienen", analizó de forma positiva

"Desde que llegué la temporada pasada te das cuenta de la calidad, del espíritu... El jugador bueno quiere ganar siempre y quiere estar bien siempre, y se nota en los entrenamientos. Les gusta lo que hacemos en el día a día, se comprometen en cada sesión de entrenamiento. Ellos disfrutan y nosotros estamos disfrutando de ellos en la pretemporada. Creo que les gusta bastante lo que hacemos y al final es coger la idea de todo, para aguantar luego una temporada en la que vamos a tener pocos entrenamientos, porque vamos a jugar cada tres días", analiza sin distinguir a canteranos de cedidos o futbolistas de la temporada pasada.

La valoración de los dos fichajes: Gattoni y Pedrosa

Mendilibar volvió a hacer gala de su franqueza a la hora de valorar a los dos fichajes. "Gattoni es argentino, central argentino... Muerde. Tiene que tener más pausa. No soy un entrenador de duelos, soy un entrenador de anticipación. No soy un entrenador de uno contra a uno a muerte, soy un entrenador de que el jugador mío tiene que ser más listo que el contrario. Y eso es lo que tiene que aprender un poco Gattoni, tener pausa, saber cuándo ir contra el rival, cuándo aguantarlo un poco... Pero como el espíritu lo tiene, seguro que lo aprende rápido".

A Pedrosa reconoció que lo conoce más. "Es súper ofensivo como lateral izquierdo, a veces demasiado, en posiciones demasiado adelantadas. No me gusta que los laterales jueguen casi como extremos. Pero eso es fácil de entender, porque al final es más cómodo para él y a la comodidad todos nos acostumbramos".

Su forma de gestionar y repartir tareas

En su visión del entrenamiento como gestión de un grupo humano, también habló del reparto igualitario de todos en entrenamientos y amistosos. "A mí me gusta que cada jugador pueda jugar tres partidos de más de 60 minutos, si no tiene problemas, 90. El primero lo compartimos de 45 cada uno, para que todos se sientan iguales, quiero igualar los minutos. Luego las lesiones o los pequeños problemas te hacen cambiar los partidos. Pero contaremos todos los minutos para todos".

"Los que tienen galones han hecho su mérito y por eso están ahí", reconoce. "Ahora estoy en un equipo en el que los objetivos son más altos que los que he tenido hasta ahora. Y también tengo una plantilla mejor y con más calidad. Puedes ser un buen entrenador y que te cueste llevar un grupo, y ahí te surgen los problemas. Yo llevo 30 años desde que empecé a entrenar en Regional y no he cambiado ni en mi forma de entrenar ni en mi forma de llevar un grupo".

El disfrute de entrenar, del "día a día"

Sobre su modus operandi, destacó Mendilibar la importancia que le da al "día a día". "Yo soy entrenador de entrenamientos, no sólo de partidos. Me gusta preparar los entrenamientos, me gustar estar con ellos, saborearlos. Y cuando el equipo entrena bien me voy con un gustazo de la leche a la habitación o a mi casa. Me agrada sobremanera ver que el equipo ha entrenado de maravilla".

También habló del analista, que lo prefiere en el césped que en los despachos... "Yo no he tenido analista en mucho tiempo. Pero ya que lo tienes, vamos a meterlo dentro del grupo, no lo vamos a tener metido allí en un despacho con un ordenador, solo, y que nos vea cuando ya nos da el trabajo hecho y ya está. El analista en primer lugar tendrá que conocer lo que hacemos nosotros y lo que queremos nosotros, antes de analizar al rival. Me parece muy bien que conozca lo que hace el rival, pero primero, nosotros. Desde el Eibar he tenido analista en el campo, lo he exigido. Y ese tiempo en el campo igual le quito alguna hora de currar en su oficina, pero es importante para él y para nosotros".