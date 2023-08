Mendilibar y el fichaje de Nyland: "Había otros porteros, pero no podían llegar tan pronto"

José Luis Mendilibar ha dejado sustanciales declaraciones en su comparecencia previa al partido de este lunes en Vitoria frente al Alavés. Ha hablado de las circunstancias de la llegada de Nyland, de la situación de Marcao, de su charla con Suso para aclarar lo de la Supercopa de Europa y que no lanzara el penalti... Y del Alavés, por supuesto: "Después del ascenso estará a tope Mendizorroza. Vamos pensando que podemos ganar, pero tenemos que correr mucho, tenemos que pelearlo y hacer las cosas mejor que ellos para poder ganar".

"Es un equipo que juega bastante directo, suele cambiar la línea de tres o cuatro defensa. En su casa su afición anima mucho, tenemos que estar mentalizados de lo que nos vamos a encontrar", añadió sobre el equipo de Luis García Plaza. El resto de la comparecencia fue sobre otras cuestiones más relacionadas con el estado de la plantilla y el mercado.

¿Cómo ve al equipo tras el palo de la Supercopa de Europa? "Creo que están bien, nos ha costado recuperar. Hoy ha sido mejor entrenamiento del de ayer. Entre el partido que pierdes en el último penalti, el viaje que llegas a las ocho de la mañana, no descansas bien, el calor de Sevilla... No es fácil. Pero el entrenamiento ha estado bien. Entre ayer y hoy no han completado los entrenamientos algunos que jugaron la final, pero espero llegar en las mejores condiciones al partido de mañana".

Nyland y las circunstancias de su fichaje

Evidentemente, fue preguntado por Nyland, que ha firmado por una temporada e incluso podría viajar ya este lunes a Vitoria. "Era uno de los porteros posibles que estaban ahí. Piden consejo al entrenador de porteros y José Silva dio buenos informes de él, era uno de los que estaba en la lista y es el que ha venido".

El técnico guipuzcoano dejó caer que la premura ha sido uno de los factores: "Hemos optado por él, alguno más estaba, pero parecía que no podían llegar tan pronto, había que esperar unos días y no podíamos esperar demasiado. Ha hecho el primer entrenamiento, nos ha dado buenas sensaciones y vamos a ver".

En ese sentido, habló de la incertidumbre continua que genera un mercado que cerrará el 1 de septiembre, después de cuatro partidos oficiales. "Faltan diez días para terminar esto. Todos sabíamos lo que iba a pasar. Hasta antes de empezar la Liga casi no se mueve el mercado, una vez empieza empieza a moverse. Yo estoy deseando que llegue el 1 de septiembre para decir 'estoy con estos, y me mentalizo'. Hablamos con el club, sabe lo que necesitamos y estamos en ello, pero si sale gente hay que suplir a algunos, como ha pasado con Bono, que ha marchado de forma precipitada y hemos tenido que traer a uno bastante rápido también".

La charla con Suso y el estado de Fernando

Tras el encuentro en la Supercopa de Europa, Mendilibar le dejó un recado a Suso, al cuestionar que no se atreviera a lanzar el penalti, y lo tuviera que hacer en su lugar Gudelj, cuando salió al final del encuentro por ser un especialista en el golpeo. ¿Hubo un malentendido? "Malentendido no, he hablado con él, no pasa nada, al revés. Es un jugador que nos va a dar y nos tiene que dar mucho, estamos contentos con él. Hemos hablado y punto. Tenemos mucha esperanza en que nos dé mucho. Por eso está con nosotros, porque creemos en él".

Y también vio en condiciones de volver a la titularidad a Fernando, que fue baja en Atenas por una gastroenteritis. "Fernando está bien, no le he preguntado hoy, ayer sí, que hizo un entrenamiento más light. Hoy ha estado en un entrenamiento con más chispa y creo que está bastante bien".

La situación de Marcao, que sigue con controles médicos

Como ya adelantó este diario, Marcao se está sometiendo a pruebas de control médico, ya que el club no tiene claro que pueda recaer en sus lesiones musculares. "No es que haya recaído. Es una lesión que es para un tiempo largo, al final no está bien. Ha entrenado pero no ha completado ningún entrenamiento con el grupo. Los médicos le están haciendo diferentes pruebas para que se entrene en condiciones y no vuelva a recaer. Debemos tratar de que no recaiga".

Por último, una curiosidad sobre la pausa de hidratación que no se realizó la noche del sábado entre el Osasuna y el Athletic. ¿Prescindiría de ella para no cortar el ritmo del partido? "Aquí no podemos prescindir de la pausa de hidratación, aquí es que hay veces que quizá no se debería jugar. Si el árbitro accedió a que no se parara es que decidirían que igual no hacía falta la pausa de hidratación".