Monchi abre el abanico: de Kenedy a Rafa Mir

El Sevilla afronta una semana que puede ser determinante en los fichajes. El director general deportivo anda enfrascado en múltiples frentes y el listado de nombres vinculados al Sevilla caen en cascada mientras los contactos entre intermediarios y clubes dejan su reguero de filtraciones más o menos interesadas. En las últimas horas surgieron dos nombres que podrían encajar en el perfil económico y deportivo de lo que buscan los máximos responsables técnicos sevillistas. Uno es Kenedy y el otro es Rafa Mir. Pero también desde Italia surgieron informaciones sobre el presunto interés sevillista en Nikola Maksimovic, central que no renovó con el Nápoles y que estaba cerca del Marsella, y Milinkovic, joven central de la Fiorentina con un año de contrato.

En el foco de todo sigue estando Koundé, a quien precisamente se vincula la información de Kenedy. El extremo zurdo brasileño de 25 años ha sido ofrecido al Sevilla como moneda de cambio por el Chelsea. Pero no será sencillo que cuadren las cuentas si el club londinense valora de forma excesiva el pase de su futbolista, que ha jugado las dos últimas temporadas cedido en el Getafe y el Granada.

Deportivamente, Kenedy sí sería un perfil interesante por varias cuestiones: conoce perfectamente la Liga; jugó la Europa League la temporada con el equipo de Diego Martínez, de pasado sevillista y con buenos contactos con el club de Nervión, por lo que puede dar la opinión de su personalidad si es recabada; y ha jugado incluso de lateral izquierdo algún partido, además de extremo izquierdo, su posición natural, y de extremo derecho a pierna cambiada, es decir, que su polivalencia le podría venir muy bien a Lopetegui. Además, es un futbolista con potencia y capacidad de desborde en carrera, sin estar exento de la técnica que quiere el guipuzcoano para su juego de fútbol combinativo y de control.

Hasta ahí, lo deportivo. En lo económico, su ficha, tras dos años en España, no es la de una estrella de la Premier League y además a su edad, 25 años, tiene margen de amortización y de una posterior plusvalía en caso de venta. Pero el Sevilla no quiere rebajar mucho el dinero que el Chelsea ofrezca por Koundé, después de que Zouma, que sí convencía para reforzar la posición de central, rechazase la opción de jugar en la Liga ante las ofertas que tiene en la Premier de West Ham y Totteham Hotspur. Ahí puede estar el quid de la cuestión, en que el Chelsea no valore a Kenedy, futbolista que firmó del Fluminense en 2016 pero que apenas ha jugado 27 partidos como blue entre distintas cesiones, tanto en Inglaterra como en España. Con el Granada marcó la pasada campaña 8 goles y dio 6 asistencias en 44 partidos oficiales a las órdenes de Diego Martínez, ya ex técnico nazarí.

El Sevilla sigue necesitando cash para invertir en otras posiciones para el equipo. Por eso no no quiere que el Chelsea, con el que Koundé ya tiene un preacuerdo para un suculento contrato a razón de cuatro millones netos anuales, rebaje mucho de los 70 millones de euros en que fue tasado. En una valoración del pase de Kenedy sobre 20 millones de euros sí podría darse una negociación. En Transfermarkt, como simple dato orientativo, su valor actual es de 10 millones de euros.

Luego está Rafa Mir, en su último año de contrato con el Wolverhampton y vinculado al Sevilla por el enviado especial de Marca en Tokio, donde ha tenido contacto directo con el héroe del España-Costa de Marfil. Su hat-trick en la prórroga lo ha puesto en el candelero. Pero el otro pujador es nada menos que el Atlético... Difícil competidor. Entretanto, Monchi no pierde el humor, como demuestra su broma a En-Nesyri: "Si no vendemos a ningún futbolista tenemos que venderte a ti", le dijo en Lagos entre risas. "Yo no me voy a ir, que lo sepas ya", le contestó socarrón el marroquí. El mercado sigue rígido y el tiempo apremia.