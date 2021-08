Monchi bromea con En-Nesyri: "Si no vendemos a nadie tenemos que venderte a ti"

La planificación del Sevilla sigue su curso lento, mientras se acerca el inicio de la Liga, y Monchi no parece muy nervioso, a tenor de la broma que gastó a En-Nesyri durante la concentración en Lagos. El club ha publicado un vídeo en su canal de Youtube en el que hace un seguimiento a la rutina del delantero marroquí. Y se aprecian además de su trabajo varias bromas, fruto del buen ambiente.

Lo más llamativo es cuando Monchi se dirige a En-Nesyri sobre el campo de entrenamiento y primero le pregunta en serio, el viernes, en vísperas del Sevilla-Roma: "¿Estás para jugar mañana?". "Sí, sí", replica el punta, que antes se había tratado con los fisioterapeutas. Inmediatamente le espeta: "Tenemos que vender a algún futbolista, si no vendemos a nadie te vendemos a ti", como se aprecia en el minuto 8:10 del vídeo. "Yo no me voy a ir, para que lo sepas ya", le replica En-Nesyri.

Anteriormente, también se ve a Rakitic bromeando con el marroquí y posando con él en "la película de Nessy", junto al utillero Lito, que le dice entre risas: "A ver si lo hacemos futbolista" (7:35).

Otros compañeros también quieren salir en el "documental" de En-Nesyri, como Ocampos. "Estoy muy contento de salir en el documental de Youssef. Es muy lindo", le dice entre bromas.

Uno de los fisioterapeutas también le dice mientras lo trata: "Acuérdate de mí cuando te vayas a Inglaterra". "¿A dónde?", responde el joven marroquí a la broma.

Como se aprecia, la preparación del Sevilla sigue su curso ajena a los rumores de mercado, que va mucho más lento de lo que se podría esperar, aunque esto ya lo advirtió Monchi al final de la Liga.