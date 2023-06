En paralelo a Monchi, el cese de Antonio Fernández del Sevilla

El Sevilla está tramitando la salida de Monchi vía pago de la cláusula de rescisión de su contrato. No es asunto baladí el intercambio de documentos, que se están produciendo desde ayer, con el contrato del pago de las cantidades que debe depositar el todavía director general deportivo del Sevilla para rescindir su vinculación indefinida con el club de Nervión. Son algo más de 3 millones de euros y eso requiere lupa para que todo cuadre y esté en orden.

He ahí la tardanza de la esperada oficialidad de la salida de Monchi, por cuyo sustituto ya lleva moviéndose varios días el comité de dirección, con el ex delantero deportivista Braulio, ahora conocido como Braulio Vázquez, en la pole position, después de su buen hacer como director deportivo del Osasuna. Está latente también la opción de Víctor Orta, aunque parece que el gallego toma ventaja.

Entretanto, y aunque el Sevilla aún no lo ha hecho oficial tampoco, se ha producido el cese de Antonio Fernández, que volvió al club en octubre de 2021 para hacerse cargo de un nuevo departamento: el Youth International Recruitment. Se trata de "un departamento nuevo que va a ser estratégico para ayudar al crecimiento del club", según anunció el propio gestor técnico jerezano hace un año y ocho meses.

Éste es el periodo que ha durado su segunda etapa en el Sevilla, después de una primera en la que, entre 2002 y 2006, fue segundo de Monchi y ayudó al inicio de la etapa argéntea del club en este siglo XXI. El propio Antonio Fernández se encargó de anunciar su despedida, confirmada por este diario, en Twitter, con un lacónico "gracias por todo, fue un placer". El jerezano aparece posando con la Séptima.

Gracias por todo. Fue un placer pic.twitter.com/W51N6Hj5jo — Antonio Fernández (@afernandez70) June 15, 2023

Ahora, por unos u otros motivos, Antonio Fernández cesa en sus funciones, pero su salida no tiene nada que ver con la de Monchi. Quizá, por el contexto de inestabilidad de todo el departamento de fútbol y del propio club, y por la necesidad de reajustes económicos tras los resultados deficitarios de los últimos ejercicios, no se ha producido el efecto buscado con su regreso ni con la creación de ese departamento que en su origen levantó altas expectativas no ha respondido a las mismas.