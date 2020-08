Cuando el balón echó a rodar el 11 de julio después de dos angustiosos meses de incógnitas en los momentos de más crisis por la pandemia de coronavirus, Lopetegui se sacó de la manga un as guardado que apenas había rascado bola desde que en el mercado de invierno llegaron Suso y En-Nesyri.

Munir El Haddadi fue el factor determinante, o uno de ellos, para que el Sevilla lograra no sólo el triunfo ante el Betis en el regreso a bombo y platillo de la Liga, día en el que su titularidad sorprendió por la izquierda, sino la clasificación para la Champions con una racha espectacular de resutados.

Un gran pase en La Nucía a De Jong, goles en Villarreal y Leganés, otro golazo en San Mamés... el hispano-marroquí tuvo un efecto muy postivo en el funcionamiento del ataque sevillista justo cuando nadie contaba con su aportación e incluso se empezaba a especular con su salida de cara a la próxima temporada.

Ahora la grata sorpresa ha sido Suso, que parecía quedarse atrás y no ser capaz de seguir la velocidad de crucero de este Sevilla. Es verdad que el gaditano no tiene ese reprisse para desbordar por velocidad y también es verdad que su entrada en el once desplaza a Ocampos a la izquierda, donde el argentino no es el mismo, al menos en el Sevilla. Pero, inesperadamente, está siendo un hombre clave en esta fase final de la Europa League.

Ante la Roma mejoró muchísimo y frente al Wolverhampton supo interpretar mejor que nadie cómo atacar el fútbol cuadriculado de los ingleses. Tiene visión de juego y mucha claridad con esa tendencia a buscar el juego interior, uno de las obsesiones de Lopetegui si esos espacios lo aprovechan Jesús Navas o el mismo Ocampos cambiando de banda.