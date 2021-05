Munir rechazó la llamada de Luis Enrique en agosto: "Mi intención era Marruecos"

Munir El Haddadi ya tuvo el privilegio de debutar con Marruecos e incluso de marcar un gol en su segundo partido con la selección alauí, después de muchos problemas con la FIFA, dado que ya había jugado 15 minutos con la selección española en 2014. Y ahora echa la vista atrás y explica todo lo que ha sufrido en el proceso de su doble internacionalidad, y las presiones que sufrió siendo muy joven. Incluso en agosto recibió la llamada de Luis Enrique, para un par de partidos de la Liga de Naciones de principios de septiembre, pero ya tenía decidido seguir su proceso para jugar con Marruecos, que aún no estaba nada claro.

El delantero del Sevilla, ausente en los últimos partidos por decisión técnica de Julen Lopetegui, explicó todo esto en una entrevista a Movistar. "Antes de jugar contra el Bayern Múnich -la Supercopa de Europa, el pasado septiembre- me llamó Luis Enrique y me dijo que tenía una posibilidad de ir, pero yo lo dije que mi intención era no ir, que quería vestir la camiseta de Marruecos", dice en sus palabras para el programa Vamos.

''Si no hubiese podido jugar con Marruecos, creo que si me hubiese llamado España tampoco hubiese ido''.La lucha de @Munirhaddadi para cambiar de selección. #NoticiasVamos pic.twitter.com/p34mNIPQqh — #Vamos de Movistar+ (@vamos) May 11, 2021

Munir explica cuáles eran sus sensaciones desde un principio. Y contesta taxativo ante la opción de que la FIFA no hubiese accedido finalmente a darle la licencia de internacional con Marruecos, en principio denegada por el propio organismo internacional y por el TAS. "Si no hubiese podido jugar con Marruecos, creo que si me hubiese llamado España tampoco hubiese ido", asegura. Y añade: "Yo al fin y al cabo me siento marroquí y sé que entre comillas los decepcioné".

Recordando aquella convocatoria de 2014, explicó: "Estaba con la sub 21, en la ciudad deportiva de Las Rozas, me vino Celades, y me dijo, oye, que me acaban de llamar, que tienes que ir con la absoluta porque se ha lesionado Diego Costa. Sentí mucha presión en el momento, llegué a llorar y todo de la presión que tenía, no sabía si hacerlo o no, era un crío y sólo quería jugar al fútbol", explica Munir, que ya sabía que debutar con la absoluta de España era cerrarse la puerta de Marruecos.

Pero una llamada de Vicente del Bosque lo convenció: "Hablé con Vicente, quería que estuviese con ellos y que disfrutase. Y eso fue lo que me hizo jugar esos minutos".

Jugó el último cuarto de hora del España-Macedonia, clasificatorio para la Eurocopa, el 8 de septiembre de 2014. Ya no jugó más y un cambio en la normativa de la FIFA le permitió solicitar la internacionalidad absoluta con Marruecos, aunque le costó recurrir en varias instancias a través de la Federación marroquí.

"Cuando estaba en el Valencia vinieron a hablar conmigo y me dijeron que había posibilidades de jugar con Marruecos", dice sobre el principio del proceso por parte de la Federación alauí. "Ya no me lo pensé".

Ahí empezó una batalla de lucha de varios años con la FIFA. "Antes de jugar contra el Bayern me llamó Luis Enrique y me dijo que él sabía que tenía posibilidades de ir, que estaba trabajando bien. Y yo le dije que mi intención era ya vestir la camiseta de Marruecos".

Pero en su primera convocatoria se tuvo que volver. "Cuando fui y me tuve que volver, dije, hasta aquí hemos llegado. Y justo en tres semanas me llaman y me dicen que ya habían conseguido el ok de la FIFA. No me lo podía creer, se me saltaron las lágrimas. Por fin voy a cumplir todo por lo que he luchado estos años". El gran momento llegó el pasado viernes 26 de marzo, en un Mauritania-Marruecos y con Bono y En-Nesyri de testigos y padrinos.