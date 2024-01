Muzambo se une a los entrenamientos del Sevilla, que negocia por Mateo Mejía

El Sevilla ha tenido en la mañana de este domingo el primer entrenamiento específico para preparar la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, que jugará a partido único con el Getafe en el Coliseum este martes a las ocho de la tarde. El sábado hubo entrenamiento de descarga a puerta cerrada y este domingo ya se ha unido Stanis Idumbo Muzambo a la disciplina de Quique Sánchez Flores.

El club anunció el sábado por la tarde-noche el fichaje de Muzambo (Melun, Francia, 29 de junio de 2005) hasta 2028. Víctor Orta lo ha inscrito con ficha del División de Honor, aunque en el anuncio del club se especifica que refuerza al Sevilla Atlético, pero la idea de la dirección deportiva es que alterne el segundo y el primer equipo, en los que no hay fichas para inscribirlo y además, la que quede libre si hay salidas, será para otros refuerzos, como Mateo Mejía, otro atacante, extremo derecho concretamente.

Muzambo, internacional sub 19 belga, llega procedente del Ajax B y como tiene edad juvenil (18 años) puede alternar entre el filial y el primer equipo. Se trata de un mediapunta que puede jugar en las tres posiciones de esa línea de ataque, siendo diestro. Ya presenció el viernes el partido Sevilla-Alavés en el estadio, antes de firmar el sábado su nuevo contrato.

En cuanto a Mateo Mejía (Zaragoza, 21 de marzo de 2003), llegará traspasado por el Manchester United, en cuyo equipo B está jugando esta temporada, ya que termina contrato en junio. Será inscrito en el filial, en la idea de alternar también con el primer equipo. Es internacional sub 20 con Colombia, su nacionalidad de ascendencia pese a estar nacido en España.

