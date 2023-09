Parte médico: La cronificación de Nianzou y Marcao y el optimismo con Acuña y Jesús Navas

La plantilla del Sevilla se ha marchado de descanso este fin de semana de parón liguero sin que aún se hayan podido unir al grupo Nianzou y Marcao. El joven central francés se une a la incertidumbre que siempre ha reinado con el central brasileño. Ahora, el club, en una nota sobre el fin de los entrenamientos de esta semana, estima nuevos plazos. Una variable que no deja de variar. También son inciertos los plazos de Acuña y Jesús Navas, con un mensaje de optimismo por parte del Sevilla.

En su charla sobre el balance de la planificación, Víctor Orta habló de que Nianzou no había podido viajar a Madrid por unas molestias pero ya estaba casi a punto... Entonces estaba valorando por qué no fichó el Sevilla a ningún central antes del cierre del mercado, cosa que rectificó con la incorporación de Sergio Ramos.

"Hay jugadores a los que hay que esperar", dijo Orta sobre los centrales. "Nianzou ha sido una gran inversión del club. No puede ir a Madrid por unas pequeñas molestias, ha sido convocado por Francia sub 21, que es la de más talento del mundo. Con Gattoni hay que tener paciencia. Es una responsabilidad como club", dijo.

Sin embargo, Nianzou no pudo ir con Francia sub 21 al no remitir sus molestias, que se originaron en la gira por Norteamérica de finales de julio, hace ya más de un mes. Ciertamente, entonces el club no quiso hablar de plazos concretos. Al regreso de la gira, ya a principios de agosto, el club emitió un parte en el que se especificaba que había sufrido durante los entrenamientos una lesión miofascial leve-moderada en sus isquiotibiales izquierdo y que el periodo de baja dependería de su evolución.

Cuando se lesionó Acuña en Vitoria, en el parte médico el club dio otro matiz optimista sobre Nianzou: "Se someterá también a pruebas de control el jueves tras su lesión en el isquiotibial izquierdo. Si son satisfactorias, en los próximos días podrá unirse al grupo".

Eso fue el 22 de agosto, hace más de dos semanas. Cuando parecía que en el parón iba a estar ya listo, el nuevo parte habla de que se incorporará al grupo en una semana. Otra semana más que sumar. "Nianzou continúa con su trabajo individual y se espera su reincorporación al grupo en una semana".

El caso de Marcao, esperado tras el parón

La cronificación del caso de Nianzou tiene su precedente en el de Marcao. "Marcao continúa con el plan establecido y podría volver al trabajo con el resto de sus compañeros en un plazo de entre una y dos semanas", dice el parte de este viernes 8 de septiembre.

Precisamente en aquel parte sobre Acuña del 22 de agosto, tras la dura derrota ante el Alavés, el Sevilla trasladó que la idea del cuerpo médico era que Marcao, que se realiza pruebas médicas de control periódicamente y sobre el que Mendilibar ya pidió calma ante el riesgo de recaídas, pudiese volver tras el parón. Pero ya ha cundido cierto escepticismo sobre el brasileño...

Marcao se lesionó en Montecastillo. En teoría era una lesión leve, en la otra pierna en la que se operó el pasado mes de diciembre. Ahora se trataba de una microrrotura de carácter leve en el cuádriceps de la pierna izquierda. Y se estimaba su baja ¡en una semana! Pero las expectativas se han chocado una vez más con la realidad.

En lo referente a Jesús Navas y Acuña, el primero con molestias en la cadera y el segundo con una rotura muscular en el bíceps femoral derecho, "ambos están evolucionando muy bien de sus respectivas dolencias". Al menos ahí puede cundir algo de optimismo. Aunque el cuerpo médico da plazos para su regreso al grupo.