Del Nido: "El 52% del capital social quiere echar al consejo"

José María del Nido, quien no pudo votar en la Junta de Accionistas del Sevilla pese a que se acreditó con más de 46.000 acciones en su nombre o representadas, mostró su parecer al término de la misma.

"La sensación es agridulce. Positiva porque no creía que íbamos a llegar al nivel de la votación que hemos llegado, con ese apoyo masivo de accionistas que quieren la destitución del consejo. Y negativo, por lo que dice la sentencia del Mercantil, se me ha privado del derecho ilegítimo de votar. A mí y a muchas accionistas. El 52% del capital social quieren la remoción del consejo. 10.000 acciones de diferencia entre los queremos que salga este consejo y los que quieren que se quede. Sólo 42% quiere que se quede", sentenciaba José María del Nido.

El presidente obtuvo una gran representación. "Estoy contento porque haber llegado a 48.086. En mi tarjeta, sólo con eso, yo ganaba las votaciones por 1.000 y pico de votos. De las que han venido a la Junta han votado a favor del consejo 1.300 acciones. Nosotros teníamos segura 650 ó 700 acciones. Al consejo le apoyan las cuatro familias y cuatro accionistas más".

Del Nido insistió en el descrédito financiero de la sociedad, con más de 200 millones de deuda pese a estar 4 años en la Champions. "El que no quiera ver que la entidad está muerta, es ciego. No tiene las cuentas aprobadas, auditores sin nombrar. No sé quién va a auditar las cuentas. Han excluido a Enrique de la Cerda de la comisión de cuentas. Llevo tres años diciendo que las cuentas son ruinosas. Entre 15 y 20 millones son las pérdidas de este año", apuntaba.

También se refirió a la salida de Monchi, quien, según dijo, con él no se habría marchado. "Habría seguido, sin lugar a dudas. Los fuegos no se pueden apagar con gasolina. Su gestión tiene luces y sombras, pero las luces te ciegan. Se ha equivocado este año. Una barbaridad. ¿Ha acertado? 10 barbaridades. Ha hecho cosas que no le correspondían como hablar de los abonos y vamos a cantar el himno. Para eso está le presidente. Lo sienta en el despacho y le dice que está aquí para fichar y vender. Me ha sorprendido su salida. Monchi es el actual parapeto para el actual consejo de administración. ¿El único que funciona te vas a cargar? Cárgate al de Marketing que no tiene todavía sponsor. Se fue llorando. Cuando sea presidente tomaré decisiones. Tengo fuerza para eso. Si Llego a los 84 años como mi padre, tengo para gastarme todos los años 10 millones de euros todos los años. Hablo con Monchi todas las semanas. Yo no lo habría cesado, yo lo habría cuadrado. Sí", señalaba Del Nido.