"En la frontera de Austria a Hungría nos han pedido el DNI, han visto que íbamos al fútbol y nos han dejado pasar sin tener que mostrar nada más". Así resume Manuel, un joven sevillista, el momento en el que él esperaba que le pidieran la prueba PCR del coronavirus. Para su sorpresa, y la de sus amigos acompañantes, no fue así y pudieron completar el viaje sin demostrar que no son portadores del virus. "Cualquiera podría haber venido hasta aquí sin la prueba", asegura Manuel, que ya está en la capital húngara para asistir mañana a la Supercopa de Europa entre el Bayern de Munich y el Sevilla FC.

No obstante, Manuel lleva consigo en todo momento la prueba PCR negativa que se ha realizado de forma privada en Sevilla. "Está traducida al inglés y al alemán", añade el sevillista. Su viaje hasta Budapest ha constado de varias paradas, ya que fue en coche de Sevilla a Málaga, en avión de Málaga a Viena y en coche de alquiler hasta Budapest. "Desde que salí de mi casa hasta que he llegado a Budapest nadie ha comprobado si tengo coronavirus ni siquiera me han tomado la temperatura", afirma sorprendido.

Las normas difundidas por la UEFA que había impuesto el gobierno húngaro exigían un PCR negativo realizado en las 72 horas previas a la entrada del país. Una exigencia que no han cumplido con este grupo de sevillistas y con otros que venían junto a ellos en el vuelo que salió esta mañana del aeropuerto malagueño. "El vuelo venía al 20% de ocupación, pero casi todos eran sevillistas que iban a la Supercopa", explica Manuel, que finaliza sorprendido porque "por la calle sólo llevan mascarilla la mitad aproximadamente".