Del hartón de correr de todos a la horchata en la sangre de Rafa Mir

Tras la expulsión de Gueye en el minuto 19, la teoría indicaba que un punto podía ser un buen botín para el Sevilla contra el Celta, pero tras el dos a cero de Acuña en el minuto 81 parecía que podría ser mejor aún el premio para la escuadra de Mendilibar, pero no fue capaz de aguantar el resultado en los minutos finales.

Rafa Mir | Su concepción del fútbol parece no incluir el trabajo para los demás

Salió cuando En-Nesyri dijo que no podía pegar ni una sola carrera más, que estaba exhausto de trabajar para todo el equipo. Restaba poco tiempo y debía suponer una botella de oxígeno para el resto, pero el gigante de Cartagena no regala ni una sola carrera y tuvo mucho que ver con su escaso trabajo arriba en que los dos puntos volaran en un abrir y cerrar de ojos.

Óliver Torres | Recibe demasiados piropos para su aportación y esta vez se vio aún más

Es una gran persona y de eso no cabe la menor duda, pero en un campo de fútbol se enjuicia el juego y no la bondad de quienes participan en este deporte. Salió como extremo derecho en lugar de Lamela y ya no había sido capaz de aguantar ningún balón por esa zona, después pasó a su posición natural en lugar de Suso y siempre llegó tarde en las ayudas. El colmo fue el balón del 2-2, protestó falta de Paciencia, pero en el área no se puede dejar comer nadie el terreno de esa forma.

En-Nesyri | Está claro que es el gran beneficiado por el nuevo estilo del Sevilla

Ya quedó escrito en este mismo análisis en el anterior partido contra el Cádiz. El estilo que implanta Mendilibar con la búsqueda de los centros laterales y de las conexiones con el punta a través de un juego más directo le beneficia al marroquí. Encima desde que volvió del Mundial su nivel de acierto en los remates se ha incrementado notablemente, pero no sólo fue su gol de cabeza, es lo que corre para los demás. Todo lo contrario que Rafa Mir, evidentemente.

Acuña | Del golazo a la indisciplina final, pero quién da ejemplo en el club

Es increíble que los futbolistas cometan esos pecados de soberbia por muy calientes que puedan estar por el desarrollo del partido. Ya le sucedió a Fernando contra el Osasuna y fue sancionado por cuatro partidos, lo que fue una importante ausencia para los sevillistas. El argentino había metido un verdadero golazo, pero lo ensució con su expulsión final, lo que supondrá su baja en otros encuentros. Pero el problema es quién da ejemplo en el club para imponer la disciplina a todos.