Mendilibar: "Se nos queda cara de tontos"

José Luis Mendilibar habló claro tras el 2-2, expresándose con contundencia pero midiendo sus palabras para que Competición no pueda actuar.

"Hemos hecho un trabajo de la leche todo el partido. Hemos estado bien, concediendo muy pocas ocasiones de gol…, pero al final una jugada por dentro y un centro les dio el empate. Es una pena, porque competimos bien con uno menos, pero ha pasado lo que ha pasado", indicó antes de referirse a la expulsión de Pape Gueye: "Tiene el balón y no sé qué codazo ha pegado, no lo visto nada. Me parece complicado sacar amarilla. Y la segunda amonestación es una jugada en la que no pita nada y luego saca amarilla… Son cosas del fútbol actual, a los árbitros el VAR los corrige. Eso demuestra la poca personalidad que tienen", aseguró.

El técnico sevillista se mostró molesto por 2-1, que llegó de "un ataque de Álex Telles, el equipo no se coloca bien por la izquierda y por ahí vino el gol". "No estuvimos vivos. Se nos queda cara de todos, pero es lo que hay", explicó antes de valorar el empate: "No veo el 4 de 6 puntos habiendo tenido el 6 de 6. Supongo que durante la semana lo veremos", destacó.

Sobre la tarjeta roja a Acuña indicó: "Las estadísticas están ahí, está claro. Aquí somos todos más tramposos, empezando por nosotros, entrenadores y jugadores. Pasa lo que pasa. Somos poco honestos con los rivales, que son compañeros de oficio. El tema arbitral tampoco ayuda". También se refirió a la amonestación a En-Nesyri. "Que te saquen una amarilla por quitarte la camiseta me parece muy tonto. No lo entiendo. Ellos lo saben y eso le he dicho a En-Nesyri".

La sensación final de Mendilibar es "mala", porque tuvo su equipo el triunfo en la mano. "Al final, juegas con uno menos durante 70 minutos, no te generan ocasiones haces dos goles y en tres minutos nos han empatado. Es una pena por el esfuerzo de los jugadores". "En el vestuario están jodidos. Es como tú quieras verlo. Al final hay que quedarse con el partido. Tres puntos hubieran sido muy buenos, el trabajo y el mérito hay que dárselo", finalizó.