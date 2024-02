Óliver Torres: "Ojalá siga así Isaac, nos está ayudando muchísimo"

Óliver Torres reconoció que "hacía falta una victoria y más así, en casa". "Nos llevamos una alegría ante un gran rival, con el equipo junto. El sentimiento que ha mostrado tanto dentro del campo como fuera y ojalá sea el impulso que necesitamos para seguir ganando partidos", comenzó diciendo en las cámaras de DAZN, la televisión con los derechos de este partido que ha ganado de forma trascendental el Sevilla.

El centrocampista extremeño se vació, como los otros compañeros, en pos de un triunfo que puede dar un impulso moral tremendo en la lucha por evitar la zona baja: "Era un partido vital, encadenar dos victorias seguidas significaba salir de ahí abajo, dar esa distancia que para nosotros es necesaria".

¿Y cuál es la clave de estos dos triunfos seguidos por primera vez esta temporada? "No sé decir cuál ha sido la clave. Antes no estábamos tan mal y ahora ganamos dos partidos seguidos. Hemos seguido trabajando y por suerte se han dado dos buenos resultados. Tenemos que seguir en esta dinámica. No era normal esto y tenemos que volver a la senda de ganar y ganar y volver a ganar".

Preguntado por el héroe del partido, Isaac Romero, dijo Óliver Torres: "Es un gran descubrimiento. Antes que buen jugador es un buen compañero, un buen chaval, un chico súper humilde, súper trabajador y a la gente así la suerte le sonríe. Ha esperado su momento y al final le ha llegado. Nos está ayudando mucho y ojalá nos siga ayudando durante mucho tiempo. Que lo disfrute. Estaremos abrazándolo en cada gol que haga".