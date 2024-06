Se confirma la marcha de Óliver Torres a México: Firmará tres temporadas en los Rayados

El centrocampista ya ex del Sevilla FC Óliver Torres, cuyo contrato con la entidad de Nervión expira el próximo 30 de junio pero que ya se despidió en un acto organizado por el club la pasada semana en el Sánchez-Pizjuán, ha alcanzado un acuerdo para fichar por el Rayados de Monterrey mexicano. El extremeño ya estaba en conversaciones con el club en el que milita el ex bético Sergio Canales y de hecho, al día siguiente de su despedida ya se informaba de que el acuerdo estaba muy cercano a cerrarse.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al jugador. Óliver Torres se incorporará en julio al Rayados como agente libre y firmará por tres temporadas.

Óliver Torres cerró una etapa de cinco temporadas en el Sevilla, equipo con el que disputó 201 partidos oficiales en los que marcó once goles y dio veintitrés asistencias, ganando además dos títulos continentales, dos Europa League, Colonia en 2020 al vencer al Inter en la final, y la de 2023 en Budapest ante la Roma.

El futbolista extremeño que dio el salto a la élite desde la cantera del Atlético de Madrid y que ahora tiene 29 años se reencontrará también en el club regiomontano con un viejo conocido y ex compañero en el Sevilla, Jesús Tecatito Corona.

“Llegué aquí con 24 años con muchos sueños y eso sigue intacto. Siempre busco dosis de ilusión. El futuro es incierto. Estoy agradecido por toda la gente que se ha interesado por mí. No tengo miedo a los cambios, buscar otras culturas, intentar hablar ese inglés que nunca he perfeccionado... Estoy abierto a todo. Pero aún no lo sé”, dijo en su despedida el futbolista que llegó en 2019 al club de la mano de Julen Lopetegui, al que llamó su "padre futbolístico", procedente del Oporto.