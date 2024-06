Otro insuficiente en autocrítica

A quien se le cuente no se lo cree. Después de una temporada emplazando a todos para hacer balance al final y reconocer los errores de una gestión que llevó a todo un estadio –entero– a pedir la dimisión de los cargos, los gestores y altos ejecutivos en el Sevilla en materia deportiva, como el director deportivo, no se rebajaron a admitir culpas. Es más, incluso golpes de pecho hicieron aparición en la presentación de Xavier García Pimienta, lo que indigna aún más a un sevillismo que sufrió –y sufrirá– los rigores presupuestarios de un despilfarro continuo sin control ni autocrítica.

Porque, salvo una palabra del presidente, que calificó de “suspenso” la temporada, todo, o casi todo lo demás, fue otra vez sacar pecho. Se escuchó decir a Víctor Orta que se encuentra en su “mejor momento como director deportivo” o que está orgulloso de su trabajo en el mercado de invierno, y a José María del Nido Carrasco atreverse a poner al Sevilla como uno de los clubes “más solventes” de España, “si no el que más” tras engordar la tesorería con un crédito de 107 millones. No va más.

El máximo mandatario sí puso cierta dosis de humildad. “La situación que se vivió en el último partido no es agradable. La casi totalidad o la totalidad de la afición pitó al palco, pero ahora estoy focalizado en la regeneración deportiva del club. La afición es soberana, pero estamos trabajando en recuperar esa confianza y que los sevillistas vuelvan a sentirse orgullosos de su equipo. Me gustaría que cuando haya pitos sea al palco, a mi persona. Para mí los jugadores son los mejores del mundo”, aclaró un Del Nido Carrasco que sí tuvo palabras de autocrítica: “El análisis de la temporada tiene que ser malo. La nota tiene que ser de suspenso. Hemos hecho análisis y sólo hay que ver el puesto en que hemos acabado y los puntos que hemos sumado. Hablamos de un fin de ciclo y tenemos que corregir los errores. Tenemos que seguir regenerando el proyecto deportivo y sentar las bases de ese nuevo Sevilla desde los cimientos como siempre hemos disfrutado”.

Del Nido Carrasco y Víctor Orta contestaron con paciencia –eso sí– a infinidad de preguntas

¿El objetivo, por tanto, debe ser la permanencia?, le preguntaban. “El objetivo es regenerar y confeccionar una plantilla competitiva y un Sevilla que aspire a Europa y a todo en todas las competiciones, pero vamos a empezar por lo primero, por regenerar el proyecto”, avisaba, aunque se venía arriba poco después al poner ciertos paños calientes al fracaso financiero a la hora de ir al mercado. “Hay dos cuestiones económicas: la presupuestaria y la de tesorería. El Sevilla ha pedido un crédito de 107 millones y está entre los más solventes, si no el más solvente, de España. Había una plantilla cara y costosa y hay que seguir regenerando el proyecto, pero estamos con mucha ilusión y ya nos hemos reinventado muchas veces”.

La estrategia con el patrocinador

También, hay que decirlo, reconoció el fracaso en el tema del sponsor principal. “Es cierto que si marcamos una estrategia para el patrocinador y no tenemos patrocinador, pues nos hemos equivocado en la estrategia”, admitió.

Sin embargo, en el mensaje de Orta no hubo intento alguno de reconocer errores. Marcado además por una acusación minutos antes salida de los biris, el director deportivo se ve reforzado incluso. “Estoy con muchas ganas”, empezó diciendo. “A un director deportivo hay que valorarlo por un proyecto, no por una temporada. La confianza que tengo por parte del club me da para emplearme el doble en un club que quiero y en el que estoy por segunda vez. Estoy más ilusionado que nunca y el entrenador es el idóneo para el momento. Le ha llegado en el momento perfecto de su carrera. Se siente muy preparado...”, decía el sustituto de Monchi.

Orta siguió defendiendo su labor en su puesto. “No he estado inactivo ningún año en fútbol. Es verdad que con menos recursos hay que ser más innovadores, pero vamos a hacer un gran mercado. Por gestión de recursos, por conocimiento..., me considero en mi mejor momento como director deportivo y va a ser mi mejor verano sin ninguna duda”, subrayó antes de mostrar su orgullo por el mercado de invierno. “De los cuatro jugadores que vinieron, dos de ellos han jugado en un mercado difícil. Quique tenía muy buenas referencias de Hannibal de Inglaterra, él habló con gente de allí... En la situación que teníamos del número de fichas, hicimos lo mejor que pudimos. Isaac y Agoumé jugaron. Hago una valoración positiva. De los cuatro jugaron dos y ésa suele ser la estadística”.

Y explicó su apuesta por García Pimienta justificando incluso su mayor fracaso. “Me hubiese gustado ver a Diego Alonso con una pretemporada”, reflexionó.

“Muchos de los jugadores que han llegado a la élite en el Barça han pasado por sus manos. Estuvo a un milímetro de ser entrenador del Barcelona. Estuve muy atento a lo que ha hecho en Las Palmas. En su primer año dio sensación de equipo. En la primera vuelta hizo un trabajo impresionante, de récord. Es verdad que cuando se logró la permanencia la respuesta fue distinta. Hemos hecho como siempre, hemos llamado a ex directivos que han estado con él. Elaboramos un informe muy amplio. Ha sido el único y el primero con el que nos hemos sentado a negociar. Ha sido la primera opción”, insistía.