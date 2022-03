Once del Sevilla con dos mediocampistas y Martial en punta

Julen Lopetegui ha ideado un once titular del Sevilla para recibir a la Real Sociedad bastante ofensivo y con sólo dos mediocampistas específicos, Delaney y Óliver Torres. Por delante de ellos se situará una línea de mediapuntas compuesta por Ocampos, Tecatito y Munir, para que Martial ejerza como delantero centro.

La defensa no presenta cambios respecto al jueves en Londres. No hay más cera que la que arde. Y apenas entran tres futbolistas nuevos en el once: Óliver Torres, Ocampos y Munir, por Joan Jordán, Rakitic y En-Nesyri, que estarán en el banquillo.

El once titular lo forman Bono; Jesús Navas, Koundé, Gudelj, Augustinsson; Óliver Torres, Delaney; Tecatito, Ocampos, Munir y Martial.

En el banquillo están Dmitrovic, Javi Díaz, Montiel, Kike Salas, José Ángel, Joan Jordán, Rakitic, Luismi Cruz, Zarzana, Lamela, Iván Romero y En-Nesyri.