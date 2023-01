Castro: "Trabajamos a destajo para mejorar la plantilla, es complicado"

José Castro ha intervenido para alzar su voz y responder a la afición, que está citada por una convocatoria del sevillismo de base este sábado a las 19:30 para protestar contra la situación del club y el equipo y reclamar soluciones.

De momento, los aficionados se tienen que quedar con la palabra del presidente, que ha legitimado esa manifestación y la ha separado del aliento que espera de la afición durante el partido. "El partido de mañana, al igual que los dos venideros, son trascendentales para el devenir de la temporada. Va a ser difícil el del Cádiz, son fuertes. El año pasado, estando muy bien, nos empataron aquí. Vamos a intentar ganar, tenemos que ganar. Quedan 63 puntos por jugar para salir de ahí abajo cuanto antes", dijo en la radio del club.

"Entiendo el enfado de la afición, yo soy un sevillista más y es totalmente lícito mostrar el enfado", continuó al serle recordada esa convocatoria popular. "La protesta está ahí, nos guste o no. Estamos todos preocupados y asumimos que no hemos hecho las cosas bien, que nos hemos equivocado. Las críticas al palco hay que admitirlas y aguantarlas. No tiene justificación la temporada que estamos haciendo".

Lo que sí hizo el presidente blanquirrojo fue separar protesta y apoyo al equipo: "Todos los sevillistas sabemos lo que nos jugamos. La afición sabe diferenciar entre una cosa y otra. Los jugadores, que son los que nos tienen que sacar de ahí abajo, necesitan a la afición. Antes del partido, todas las críticas. Durante el partido, a muerte con el equipo. La plantilla está muy implicada y hay que transmitirle calor y aliento. El enfado, los pitos y todo, para el presidente. A los jugadores hay que apoyarlos para que saquen los partidos adelante”, añadía al respecto.

Por último, Castro comentó someramente su tibia esperanza en mejorar la plantilla: "confiamos en los jugadores que tenemos y estamos trabajando a destajo para cerrar la plantilla lo antes posible. Es complicado, pero lo vamos a poner todo de nuestra parte. Ya tendremos tiempo de hablar de otras cosas, ahora lo que importa es el Cádiz para lograr esos tres puntos importantísimos para empezar a salir de ahí, que vamos a salir".