Sampaoli ya espera poco del mercado: "Es lo más difícil que me tocó"

Jorge Sampaoli, más enredado que otras veces en la defensa de su idea de juego, ha dejado entrever que no espera mucho más de la planificación invernal del Sevilla, ni siquiera la salida de Januzaj, con el que vuelve a contar después de que no lo citase para el anterior partido en Vitoria. El técnico sevillista, resignado, ha reafirmado estar ilusionado asumiendo un reto nuevo para él, el más difícil, luchar por la permanencia y con escasez de efectivos. "Es un desafío para mí como entrenador", dijo en una larguísima rueda de prensa en la que se habló de todo menos del Cádiz.

El técnico argentino, desde la pregunta de si era su reto más difícil como entrenador, ya dejaba caer que no tiene más cera que la que arde y no va a tener mucha más... "Es interesante para mí como entrenador. Es lo más difícil que me tocó y también me hace generar un crecimiento como entrenador, ver cómo hago con las piezas que tengo para generar modificaciones rápidas".

Ilusión con escasas "herramientas"

Aun así, Sampaoli se reafirmó en su ilusión de sacar esto adelante. "Confío mucho en ganar el domingo, y el otro domingo... Y tengo ilusión, sé que queda mucho tiempo, que estamos en un lugar incómodo en el que nunca me tocó estar y que tengo la ilusión de poder salir y poder ayudar", dijo.

"Yo vine acá en un momento de un club muy revolucionado en un montón de facetas y me he volcado a trabajar con las herramientas que tengo", insistió sobre las herramientas a su disposición... "Y tengo mucha ilusión para probarme como entrenador en estas circunstancias, esto me hace crecer. No me da ningún tipo de tremor. Podemos hacer un gran partido, podemos ganar, podemos perder... El otro día tuvimos muy pocas chances, pero el fútbol te da eso, porque el día anterior tuvimos muchas más chances y terminamos perdiendo"

Ocampos, forzando la máquina

El recién llegado Ocampos aún no está a punto, pero podría tener que jugar. Hay que tener en cuenta que Acuña es baja por sanción. "Estamos tratando de sumar jugadores. La llegada de Lucas, más allá de su larga inactividad, necesitamos ponerlo a tono rápido. Seguramente no va a estar para muchos minutos ni para su mejor expresión (ante el Cádiz), pero llegó, hay que ponerlo bien, ha trabajado en doble horario, está haciendo un gran esfuerzo y ha llegado con unas ganas bárbaras de ayudar. Todo el grupo está en la misma perspectiva".

Vuelve a contar con Januzaj

La cesión de Januzaj se ha bloqueado de tal manera que Sampaoli vuelve a contar con él, después de que, con negociaciones aún abiertas, no viajara a Vitoria en la Copa. "Me habían dicho que estaban avanzadas las negociaciones, pero no tengo una referencia. Hoy vamos a contar con el futbolista porque no hay ninguna decisión, más allá de que en algún momento sí me dijeron que estaba muy avanzado y casi hecho". Y que se haya frustrado su salida impedirá también otras llegadas. "Lo que yo imagino que es necesario no va a pasar, así que me centro en lo que tengo para ganar al Cádiz y pasar en la Copa".

Sin más refuerzos o muy tardíos

Que Januzaj vaya a ser citado pese a no contar, por la falta de efectivo, es una doble prueba del fracaso de la planificación de invierno. ¿Sigue esperando Sampaoli que llegue algún futbolista? La pregunta era clara, la respuesta no pudo ser más ambigua. Pero a buen entendedor... "Sinceramente... ya... Lo que siempre digo, los entrenadores siempre queremos que llegue alguien que cualitativamente te mantenga en el trabajo, queremos a un jugador que resuelva lo que el equipo no puede resolver como funcionamiento colectivo. Ehh, yo sigo trabajando con el equipo. Pero la llegada de los futbolistas en la última semana de mercado para la segunda vuelta, la inserción de futbolistas que no tienen la capacidad de insertarse en una idea terminan siendo neutros... La idea de que un equipo funcione es con tiempo. Y hoy el Sevilla no tiene mucho tiempo. Yo me aboco a lo que tengo e intento sacar lo mejor. Si después llega alguien cualitativo que mejore, mucho mejor".

La protesta popular y el contexto pernicioso

Antes del partido es la protesta del sevillismo de base. Y Sampaoli cree que si el equipo es permeable a ella será muy pernicioso para él. "Una cosa es la realidad, lo deportivo, entrenar, trabajar mucho, hacer un esfuerzo enorme... Los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de ganar el partido ante el Cádiz, que va a ser un partido muy difícil. La manifestación popular no tiene referencias hacia nosotros, no podemos prestarle mucha atención, porque si no nos generaría ansiedad, miedo, urgencias... Y eso no ayuda nada. Lo único que va a hacer que el Sevilla salga de su lugar incómodo es la unidad, no el reproche. El reproche es fácil y la unidad es más difícil en la actualidad. Si no tiene ese apoyo popular, sino la reprobación, va a ser más difícil, porque el jugador también siente esa desaprobación".

Por ello insistió en que los problemas accionariales o de estabilidad social deben quedar totalmente al margen. "Todo eso de problemas institucionales, organizativos, políticos... también tiene una correlación de responsabilidad en lo que le sucede al equipo, si no nos separamos de eso estaremos contaminados. Y esa contaminación genera miedo y cierto grado de no querer jugar o esconderse, o tener el conflicto de perder una pelota. Nosotros tenemos que tener valentía y no tener ningún otro pensamiento más que el partido ante el Cádiz".

Poca esperanza en que la afición apoye de veras

Lo que sí cree difícil es que la afición sepa separar una cosa de la otra y apoye de veras al equipo. "El exitismo en el que vivimos actualmente hará que el equipo será alentado si gana, y no para ganar, y será repudiado si no gana... Bueno, como entrenadores tenemos que hilar eso y trasladar una idea colectiva para superar el partido y teniendo en cuenta esos matices anímicos que terminan siendo a veces beneficiosos, en muy poco porcentaje, y muy nocivos y contaminantes porque se mezcla todo. Se mezclan la política, las operaciones... un montón de cosas que perjudican al equipo".

El debate sobre el juego

La respuesta en la que más se enredó, en la que más ininteligible fue Sampaoli, fue cuando intentó defender su idea de juego y la salida del balón desde atrás, algo que lo molesta. Aun así, dejó sentencias rotundas y volvió a reivindicar el partido en Gerona: "En Girona tuvimos un buen partido, un partido aceptable, que perdimos al final. No perdimos tantos balones. En el primer gol del Girona perdimos el balón en campo del rival y terminamos hundidos en campo propio. No se trata de dónde se pierde el balón, se trata de tener claro cómo jugar. El concepto de eliminación tiene que ver con dónde está la superioridad numérica para saber dónde se eliminan rivales", reivindicó.

Rechazo de segundas jugadas

Sampaoli se afirmó como técnico con una filosofía clara: "Si sólo fuéramos a disputas, a ganar segundos balones... Seguramente el club no me habría contratado para eso, habría contratado a otro. Porque si analiza mi carrera, hay una idea que yo reflejo. Y con ella quiero ayudar a este grupo de jugadores para que no den muchos pases en campo propio y den muchos pases en el campo rival. Es un trayecto y ahora todo es que ningún jugador puede dar un pase en campo propio, imagínese. ¿Cuántos pases se dan en campo propio? Millones, mucho más que en campo rival, porque a veces no tenés la claridad. Y tenés que buscar a través del juego dónde están los espacios para atacar. Ahora, si vamos a sacar la pelota desde cualquier lugar del campo, desde el inicio, o el reinicio, o del campo rival... y la llevamos al campo propio, es un problema, porque estamos llevando la pelota al arco mío. Eso es algo puntual, no general".

Y rechazo de los duelos

Y también rechazó que su juego tienda a ir a un partido de duelos porque ahí, por características físico-técnicas de sus jugadores, perdería, Y además no es su estilo. Todo ello hablando de cómo la pelota vuelve al campo propio y se produce la pérdida en la salida: todo con el 2-1 del Girona y Nianzou de trasfondo... "Si un jugador está mal no ve el espacio, busca la inferioridad y ahí vuelve el balón, más rápido, y vuelve con rivales, y a lo mejor es peor, por las capacidades de los duelos. Ya se hace un partido de duelos y quizá nosotros no estamos favorecidos para ese tipo de juego".

Lamela y Rakitic, llegadores

En un plano particular Sampaoli habló de los roles de varios jugadores. A dos de ellos les agradeció su buena llegada o su aportación como segundo punta ante la carencia evidente del Sevilla en ataque. "Lamela puede jugar de nueve, nos da movimientos que desordenan a la defensa y nos da más frescura y suma un jugador más ahí. Si él utiliza ese recurso de saber moverse nos da mucho en campo rival para aproximar las líneas, que nos da un equipo compacto", dijo sobre el mediapunta argentino.

Por Rakitic también fue preguntado, ya que está jugando como diez, más suelto por delante de los centrocampistas. "Rakitic es un volante de llegada, no de inicio. En su carrera ha sido muy peligroso apareciendo desde la segunda línea. Para el inicio tenemos otros futbolistas. Para nosotros, Iván arriba es música para mis oídos porque lee muy bien.

Recuperar a Delaney y Suso

Otro futbolista sobre el que habló en referencia a su auténtica posición en el campo fue Delaney, que se acaba de unir al grupo después de superar la lesión en la rodilla que sufrió en el Mundial. ¿Lo ve más como 6, en relevo de Fernando, o como 8, tal cual jugaba con el Borussia o el Copenhague? "La versión que yo tengo de Thomas es la del Dortmund que usted comenta, un volante más retrasado de inicio. Cuando un jugador tiene la visión de jugar al arco y no de cara al inicio, cuando se baja por edad o por experiencia, tiene que adaptarse a ese lugar. Para mí Thomas es un volante de llegada. ¿Puede hacerlo de inicio? Sí, pero tenemos que recuperar al volante ese que jugó en Dortmund. Si logra eso y se recupera de la lesión, bienvenido sea ", finalizó con el análisis de varios de sus jugadores.

La necesidad de recuperar a Delaney se une a la de recuperar a Suso. "También lo necesitamos recuperar. Él tuvo dos lesiones que lo incomodaron. En la pretemporada del Mundial fue el más destacado del grupo de nueve jugadores que entrenaron. Y se volvió a lesionar en el partido con Benfica, que lo hizo muy bien de falso nueve y nos daba a nosotros continuidad de juego y dominio territorial. Se lesionó y ahora está volviendo. Suso tiene talento. Cuando él entienda que al talento hay que agregarle lo que necesita el equipo en el momento del partido... Es un jugador que necesitamos".

A colación de Suso surgió el vacío que hay en el flanco izquierdo del Sevilla, que condiciona asimismo al que juegue ahí por necesidad. De hecho, con sistema de tres zagueros y carrileros, esa ala queda en banda a veces, al ser ocupada por Suso, que tercia al centro. "Lamentablemente en la banda derecha hay tres futbolistas, Suso, Óliver Torres y Lamela, y en el otro lado no hay ninguno. El que pasa para aquel lado se perjudica porque están acostumbrados a jugar a pierna cambiada. Pero yo creo que Suso es muy buen futbolista que hay que recuperar".