Peque puede convertirse en el primer fichaje del Sevilla de García Pimienta

El Sevilla presenta este miércoles a Xavi García Pimienta y con la llegada del técnico catalán puede producirse el primer fichaje del nuevo proyecto sevillista. Se trata del delantero Peque, que ha realizado una gran campaña en el Racing de Santander, con el que jugó 41 partidos marcando 19 goles y tres asistencias.

Gerard Fernández Castellano (Hospitalet, 04-10-2002), Peque en las alineaciones, encaja en el perfil de futbolista joven (21 años) y con proyección y llegaría con el aval de García Pimienta, que lo tuvo a sus órdenes en distintos equipos de la cantera del Barcelona (fútbol base, juvenil A y Barça B) antes de que el técnico abandonara La Masía en 2021.

Hace unas semanas, el agente de Peque se reunió en la ciudad deportiva del Sevilla con Víctor Orta según desveló ElDesmarque. Y las circunstancias han confluido para que pueda convertirse en el primer fichaje de la era García Pimienta. Precisamente el catalán es un aval importante para que recale en el Sevilla.

Peque tenía otras ofertas de clubes de Primera División y su atractivo ha crecido no sólo por su gran temporada en el Racing, al que llegó en 2022 como agente libre tras abandonar el Barcelona B. El hecho de que el equipo cántabro no lograra meterse en la última jornada de Segunda División en el play off de ascenso rebajó su cláusula de rescisión de los 8 a los 4 millones de euros, un precio asequible.

Ante la llamada de varios clubes, el jugador puede haberse decantado por la del Sevilla, precisamente tras la confirmación oficial de que García Pimienta será el entrenador en Nervión para las dos próximas temporadas. Así lo asegura la Cadena Cope. Peque tenía donde elegir y se ha decantado por la oferta sevillista, atraido por el fútbol que propone su ex entrenador, dado que se trata de un futbolista de talento y calidad, un delantero que sabe moverse entre líneas gracias a su dinamismo y su fisonomía (1,72 metros).