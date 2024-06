Pimienta, con pies de plomo sobre su estilo, aunque confiesa: "Me gustaría tener el balón mucho"

Xavier García Pimienta, nuevo entrenador del Sevilla, ha pronunciado sus primeras palabras tras ser anunciado en su cargo pese a que el club ha programado para este miércoles su presentación ante los medios, un acto para el que la propia entidad le resta protagonismo con prácticas como ésta de entrevistarlo exclusivamente antes de su puesta de largo.

El entrenador barcelonés, tras un día en el que ha conocido de primera mano las instalaciones del club y las intenciones de los consejeros delegados y Víctor Orta en materia de planificación, esbozó las líneas maestras de su idea de fútbol, aunque cuidándose mucho de identificarlo con el estilo combinativo y de juego al pie con el que el ex entrenador de Las Palmas se ha identificado, consciente y bien aleccionado sobre las fundadas dudas y temores que la afición ha manifestado, vista la experiencia de otros modelos como los de Sampaoli y Diego Alonso y sus resultados.

"Yo tengo una idea, me gustaría jugar de una determinada manera, pero quiero conocer al futbolista y trabajar en el día a día. Yo te veo jugar en los partidos, pero cuando te conozco realmente es en el entrenamiento, viendo lo que puedes hacer con mi idea de juego. Hasta que eso no suceda, no me veo capacitado para decir que el Sevilla va a jugar de esta manera. Me gustaría tener el balón mucho porque eso significa que el rival no lo tiene, pero con la intención clara de ir hacia la portería y marcar gol", ha sido su primera carta de intenciones, relatada ante los medios oficiales.

“Creo mucho en mi forma de entender el juego y del convencimiento hacia el jugador y estoy convencido de que las cosas van a salir bien. No va a ser un proceso corto, habrá un pequeño margen del día a día, conocer al futbolista e ir inculcando una idea. A partir de ahí, estoy convencido de que las cosas van a ir muy bien", insiste.

Está claro que el Sevilla se va a identificar mucho con ese juego tan característico del Barça que otros han intentado implantar sin éxito en otros equipos. García Pimienta lo ha mamado desde chico en La Masía. "Cruyff llega cuando yo estaba en infantiles del Barcelona y nos transmite a todo el club una manera diferente de entender el juego. Es cierto que, tanto en mi etapa de jugador como luego en la entrenador, me identifico con esa forma de jugar porque teníamos la materia prima para jugar así. El Barcelona tiene jugadores con un perfil muy claro y luego en Las Palmas coincide un poco. Ahora vengo a un sitio nuevo, jugadores nuevos y seguro que muchos cambios. Yo me tengo que adaptar mucho al perfil que haya y, a partir de ahí, tener claro cómo jugar. Lo más importante es ganar y a veces necesitas una forma de jugar para ganar. Cuando conozcamos bien a la plantilla, veremos cuál es la mejor forma de jugar para ganar los partidos".

El Sevilla que ha visto por la tele

"No me gustaría analizar al Sevilla de esta temporada, pero ves que un club histórico que viene de ganar una competición europea se mete abajo en la clasificación. Sabes que va a salir seguro por el potencial que tiene. Desconozco lo que ha pasado a nivel interno y es verdad que en cuanto consiguen la permanencia matemática se dejaron ir un poco, pero viendo la plantilla sabías que iba a salir de abajo seguro".

Sacar jugardores del filial

“Me gustaría tener una plantilla no muy amplia para conocer de primera mano y contar con chicos del filial. Aquí siempre salen jugadores del filial y tienen que llegar arriba de forma merecida. No podemos sacar jugadores para tener currículum, sino que se lo ganen y sean válidos. Hay que estar abiertos a que ese jugador que se lo gane pueda demostrar y yo no tengo miedo. Pero tienen que estar preparados para jugar en un equipo como el Sevilla FC”.