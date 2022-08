Nianzou: "Quiero ganar títulos en este club mítico"

Tanguy Nianzou (París, 07-06-2002) ha sido presentado como futbolista del Sevilla, con el que dejó prometedores detalles en su precipitado debut en la Liga, el pasado viernes. Después de haber sentido cómo se vive el fútbol en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un contexto de incertidumbre como es el del inicio liguero, el joven francés agradeció la gran acogida: "Me sorprendió mucho la gran acogida que me dio toda la afición del Sevilla, me sentí muy bien, también con el grupo, me he integrado muy bien, la verdad", dijo

"El partido fue muy bueno para mí, sobre todo por la acogida de los aficionados del Sevilla, fue una acogida excepcional, la verdad", insistió el futbolista, que se expresó en francés, aunque cree que no será un problema la barrera del idioma. "Respecto al entrenador, hemos tenido una muy buena comunicación desde el primer día, me pidió que jugase tranquilo, como siempre. Rekik habla francés y me ayudó durante el partido para adaptarme, para integrarme. La verdad es que he tenido mucha suerte".

Nianzou, pese a sus 20 años recién cumplidos, mostró que sabe defenderse también ante los micrófonos, y se mostró ambicioso. ¿Cuál fue la razón para fichar por el Sevilla? "La principal razón fue de progresar, ganar muchos títulos con este club mítico, pero la primera razón fue la de progresar".

Y también habló de lo afortunado que se siente por esa gran apuesta de Monchi en su proyección. "Lo que significa para mí es realmente una suerte, el poder seguir creciendo y progresar, ahora vemos en el fútbol a muchos futbolistas muy jóvenes jugar, y es una forma de progresar en mi fútbol".

En ese sentido, se ofrece para rejuvenecer el equipo de Lopetegui, para aportar savia nueva. "Creo que hay grandes jugadores en este equipo y si puedo aportar algo será magnífico. Tal vez puedo aportar algo de frescura y algo de juventud. Lo que tengo que intentar es ser yo mismo y elevar el nivel lo máximo posible".

La comparación con Koundé es casi inevitable, pero Nianzou ya dejó claro que no es el camino que él quiere. Su idea es demostrar su fútbol, sus cualidades, su potencial. Fue preguntado si había podido hablar con Koundé y si quiere seguir su estela: "No, no he tenido la suerte de hablar con él. Yo sé en cualquier caso que el Sevilla es un gran club, en el que siempre ha habido grandes jugadores. Es cierto que Koundé es Koundé, ha hecho una grandísima carrera en el Sevilla y ahora soy yo el que tengo que demostrar cómo juego yo y demostrar el nivel que tengo yo. Él es Koundé, ha tenido éxito en su carrera, pero yo me tengo que centrar en mí mismo para seguir progresando".

El idioma no debe ser impedimento. "Hemos entrenado con normalidad, hay algunos jugadores que hablan francés y me ayudan durante el entrenamiento y durante las charlas sobre lo que quiere el entrenador. Entonces puedo entender lo que me pide el entrenador y el resto de jugadores".

La lejana posibilidad de ir al Mundial: "Ante todo, si me llaman o me convocan para jugar con la selección francesa sería un regalo, sería magnífico, y eso significaría que tengo la calidad para ello. Si ese día llega estaré muy contento. Tengo que esforzarme mucho en los entrenamientos y en los partidos en el Sevilla. Y espero aprovechar mi oportunidad, pero ahora mismo estoy centrado en el Sevilla, en conseguir jugar todos los minutos posibles y tener mucha experiencia".

Liderazgo en la defensa: "Para empezar, siendo central ya es una posición con mucha responsabilidad, y luego, por lo tanto, voy a tener muchas responsabilidades durante el partido y así creo que va a ser".

Un central que puede ser pivote: "Cuando era más joven me formé como central. Tengo la costumbre de jugar ahí. Solamente en el primer año en el PSG pude jugar en el centro del campo, no me disgustó. En cualquier caso soy muy joven para jugar en el centro del campo, podría adaptarme, pero mi puesto es el de central".