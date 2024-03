Quique, feliz por la "reconexión de los jugadores con la afición"

Quique Sánchez Flores valoró muy positivamente el triunfo sobre una Real Sociedad a la que dedicó encendidos elogios. "Nos afanamos en que cada partido vayamos encontrando una mejoría, seamos capaces de conocer mejor a los jugadores, darles lo mejor posible también teniendo en cuenta a los rivales y que nos salgan este tipo de partidos. Estamos muy contentos con el resultado, porque le hemos ganado a un equipo de una gran entidad, que se conoce desde hace mucho tiempo y lleva mucho haciéndolo bien", comenzó su comparecencia.

"Les llevamos a una incomodidad absoluta cuando en pocos minutos nos hemos puesto por delante, en un partido que ellos no querían, con comodidad en el marcador, sacando a la Real Sociedad de esa mentalidad fuerte que tiene", continuó en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán.

Aspectos a mejorar tras el triunfo

Preguntado por las claves de cómo le ha cambiado la cara al Sevilla, tras sacar un fase dura del calendario y alejarse de los puestos de abajo, dijo: "No me gusta hablar de claves. No creo en nada que no sea trabajo. La consistencia es producto de muchas horas de trabajo, dedicación... Y luego esa pizca de suerte que hace falta que te acompañe. No creo en milagros o en claves, sino en el trabajo de querer hacerlo siempre un poco mejor".

En su satisfacción, Quique reconoció que el Sevilla sigue en un proceso de mejoría. "La victoria sobre el Atlético de Madrid me dejó muy tranquilo también. Necesitamos ser lo más observadores posible. Y hay cosas que no nos han gustado. Después del 2-0 concedimos 20 metros de campo que no queríamos conceder y se metió a Real en el partido. Vamos creando situaciones al final que nos puedan llevar al partido que imaginamos. Y se manifiesta un nivel de alegría que es importantísimo. Lo más emocionante de todo es reconectar a los jugadores con su gente, con sus aficionados. Es la mayor felicidad que me llevó. Me imaginaré recordando durante unas horitas cosas que he sentido. A nivel emocional es sentirte conectarte con este estadio, es lo más importante".

El debut de Hannibal de titular

Sorprendió Quique alineando de titular, entre las bajas del centro del campo, a Hannibal, al que tuvo que quitar en la primera parte. Estuvo algo perdido el franco-tunecino. "Hay que tener un punto de entendimiento sobre lo que ocurre. Yo busco que los chicos estén lo más preparado posibles, porque la crítica puede ser feroz y los puede devorar, y más en una situación muy difícil. A Hannibal lo animo a que mejore sus prestaciones de hoy, lo hemos puesto convencido de que nos podía ayudar con un gran partido. Hoy no ha sido, pero esperamos que de aquí al final de temporada lo pueda hacer".

La renovación de Sergio Ramos

También habló de la situación de Sergio Ramos, quizá en su mejor momento y con la incertidumbre sobre su futuro, pues firmó por una temporada. "La prioridad está en la situación del Sevilla, que todavía no es consistente y tiene partidos importantes por delante. Navas y Ramos son gente para quererlos y todos los equipos deben tener jugadores como estos. Ramos está feliz, y si él cree que se termina un ciclo, me alegraré por él. Si no, también. Pero creo que él está convencido de lo que quiere".

El paso adelante de los jóvenes

Isaac y Kike Salas se han erigido en baluartes de un Sevilla que lucha por escalar posiciones y dejar atrás la pelea por el descenso. "Esto no es como jugar en el Sevilla de hace unos años, de estar entre los cuatro primeros. La dificultad se eleva para chicos jóvenes y es maravillo que estos chicos jóvenes marquen un camino. Y lo dije de Isaac y vale para Kike. Nos emociona que gente joven esté ahí. En algún momento fuimos jóvenes. El entrenador te abre una puerta, pero los que hacen las cosas son ellos. Son maravillosos".

"Yo animo a los jugadores a que se den cuenta de esto", prosiguió sobre el protagonismo de los canteranos y los no canteranos. "Son chicos jóvenes y no están al tanto de la elaboración tan tensa de cada partido. Todo lleva una concentración y un esfuerzo. No queremos que se confíen, pero sí que sean conscientes de que esto lleva una inercia que es en gran parte por el trabajo de ellos".

Elogio de las prestaciones de Kike Salas

Al ser preguntado por el central de Morón, dijo: "Kike te permite, algo que no pueden hacer todos los centrales, que cuando su carril salta, pueda actuar de lateral. Hoy teníamos saltos constantes y ha estado todo el tiempo en uno contra uno con su par. Es un chico muy difícil de desbordar y nos facilita muchas cosas durante el partido".

Estado físico de Jesús Navas y Badé

Fue muy escueto Quique al hablar de dos jugadores que tuvieron que salir por lesión del campo: Jesús Navas en el descanso y Badé al final del partido. "Jesús tiene un esguince de tobillo y veremos mañana como está. Badé tiene una sobrecarga", dijo.

La filosofía de cada partido

También habló en una perspectiva más amplia de cómo ir gestionando el equipo y el calendario. "Seguiremos pensando en cada partido, no en cómo estamos ni cómo estábamos ayer. Sólo en la filosofía sana de cada partido, e ir elaborando el relato en función de cómo ocurran las cosas. Procesamos las cosas para poder seguir calibrando y creciendo".

Elogios a Imanol

Para terminar, dedicó hermosas palabras para el entrenador de la Real Sociedad. "Todo lo bueno que se puede decir de un entrenador se debe decir de Imanol. Es humilde, es bueno, es consistente, tiene un equipo con una idea permanente durante muchos años... Va cambiando de jugadores pero no cambia de idea. Ambiciona, lo tiene siempre en competiciones europeas. Ha tenido un calendario terrible, con resultados incómodos. Y le he dado todos los ánimos posibles porque lo admiramos. Nuestro gremio admira a gente como Imanol".