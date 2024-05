Rafa Mir, a la defensiva: "Pese a las mentiras, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar"

Rafa Mir es uno de los futbolistas a los que el Sevilla debe encontrarles una solución. El delantero murciano fue descartado por Quique Sánchez Flores en su plan de rescate y no ha jugado en la segunda vuelta. Ya ni entraba en las convocatorias.

Al técnico madrileño no le gustaba su actitud y alguna vez se refirió a él en tono crítico: "Mi grado de exigencia está por encima del que hoy tienen Januzaj y Rafa Mir", dijo a principios de febrero, justificando así sus continuas ausencias en las convocatorias pese a que entrenaban con normalidad.

Además, protagonizó un cruce de declaraciones entre el Sevilla y el Valencia por el desacuerdo final para su cesión en enero. Víctor Orta desgranó las razones por las que finalmente el club che no lo fichó y su homólogo en Mestalla las rechazó. "Si el Valencia lo hubiese querido de verdad hoy tendría a Rafa Mir", dijo el director deportivo sevillista. Y Miguel Ángel Corona afirmó que "cambiaron las condiciones por unos bonos".

En ese contexto y tras finalizar una temporada nefasta para el Sevilla y también para Rafa Mir, éste se expresó en tono reivindicativo hablando de "numerosas mentiras" y de que "el tiempo pondrá cada cosa en su lugar". Lo hizo a través de su cuenta en Instagram. Concluyó la temporada con 22 partidos oficiales y tres goles. El último en el que participó fue el 28 de enero (Sevilla-Osasuna, 1-1).

"Se acaba una temporada complicada. Una campaña llena de impotencia, pero creo que las situaciones hay que afrontarlas como vienen. Me quedo con el trabajo diario y con la conciencia muy tranquila por haber sido siempre un profesional. El esfuerzo es el mejor camino para conseguir los objetivos y es lo que he intentado hacer, dar mi cien por cien", comienza.Y sube de tono en su segundo párrafo: "He intentado estar al margen de todo lo que se ha hablado sobre mí pese a las numerosas mentiras que se han dicho porque el tiempo pondrá cada cosa en su lugar".

"Quiero agradecer el apoyo y los ánimos que he recibido siempre en esta situación. Gracias afición", concluyó dirigiéndose al sevillismo.

Rafa Mir fue fichado por Monchi tras su prometedora participación en los Juegos de Tokio, en agosto de 2021, por 16 millones de euros, siendo entonces propiedad del Wolverhampton. Tiene contrato hasta 2027.