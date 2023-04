Rakitic: "Llegar vivos no; esa expresión no me gusta. Vamos a competir"

El capitán Ivan Rakitic, como Mendilibar, también fue muy claro en su mensaje a los medios en la previa del encuentro ante el Manchester United.

El suizo-croata no quiere medias tintas y no piensa en salir a guardar el resultado. De hecho, no le gustó una expresión que le mencionaron. "Llegar vivos no. Lo que queremos es competir. La palabra llegar vivo no me gusta. Vamos a salir mañana a dejarnos todo en el campo y con ese esfuerzo queremos llegar reforzados y satisfechos a casa", aclaró el centrocampista.

Rakitic habló de la nueva idea que ha tratado de inculcar Mendilibar. "Ahora hay un equipo en el campo que sabe lo que tiene que hacer, es lo que se ha visto en el campo. Esto tiene que reforzar a todo, a la idea del grupo y del míster. El Manchester es favorito, pero la historia del Sevilla en esta competición la conocemos todos".

E insistió sobre su modelo. "No es nada nuevo, sólo conocernos. El día a día es muy importante. Es un sencillo, muy claro... pide muchísimo ritmo y se compite fuerte en los entrenamientos".