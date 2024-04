Rakitic ya se prepara para ser entrenador

Ivan Rakitic sigue desarrollando su carrera, a la que dio un giro radical, en Arabia Saudí. El centrocampista suizo-croata, con 36 años, ya está dándole vueltas sobre qué hacer a su retirada del fútbol en activo, algo que aún no tiene claro. Lo que sí ha iniciado, según ha reconocido, son los primeros pasos para ser entrenador. "Me he apuntado a la Federación croata para sacarme el título de entrenador", ha dicho el ex sevillista, que milita en el Al Shabab.

"No lo tengo claro al 100%, tampoco quiero mirar hacia adelante. Me voy preparando poco a poco, voy haciendo contactos, creo que el futuro del fútbol va a estar en Arabia. No puedo decir, seguramente estará vinculado al fútbol, pero no sé decir. Me he apuntado también a la federación croata para sacarme el título de entrenador. Sí, quiero aprender mucho, quiero ver muchas cosas, me gusta conoce lo que pasa en la UEFA, en las competiciones... pero aún no he decidido", ha dicho el de Rheinfelden en una entrevista en Jijantes TV en la que explica qué está pasando en el fútbol árabe, donde los episodios de violencia han sido noticia estos días.

Rakitic reconoce que esa imagen ha sido un retroceso. "No ayuda mucho a la imagen, me ha sorprendido mucho. Espero que tomen las correctas decisiones, porque esto no ayuda. Lo que puedo decir, es que todo está muy bien organizado. No es Europa, el nivel es inferior, pero se está avanzando muchísimo. Sabemos que cada semana o mes, hay nuevos avances", ha añadido.

"Me recuerda lo que viví en el Sevilla"

El ex sevillista, también con un pasado amplio en el Barcelona, fue preguntado por lo que está viviendo el equipo de Xavi con las lesiones y lo comparó un poco con lo que ocurrió en el Sevilla. "Me recuerda a lo que viví en el Sevilla. Cuando tienes muchos lesionados, parece que se recupera uno y caen otros dos. Nunca tienes al equipo completo, eso no es una excusa, es una realidad. Xavi tuvo siete u ocho jugadores del B, son chicos con muchísimo talento, están dando la cara, pero ese chico no debe tener esa presión cada dos o tres días. Debe disfrutar jugando la Champions, la presión es para nosotros, para los viejitos. Es bonito ver jugar a los chicos, pero hacerlo cada tres o cuatro días, no es fácil", decía.