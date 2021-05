Rakitic: "Si hubiéramos ganado hoy estaríamos ahí"

Ivan Rakitic, autor del 1-2 que estuvo a punto de darle los tres puntos al Sevilla y fue el jugador que comentó a la finalización su impresión del mismo para los micrófonos de Movistar.

Al suizo-croata empezaron preguntándole si vio justo el empate. "Yo creo que sí, es justo. Hemos estado cerca de ganar, hicimos una gran primera parte y ellos han estado mejor en la segunda, nos hemos enfrentado dos de los mejores equipos de la Liga, hemos peleado y de eso es lo que se trata, de pelear con los mejores", explicaba el centrocampista.

Rakitic fue muy claro en su opinión sobre el penalti de Militao que invalidaba el posterior de Bono a Benzema. "Para mí es penalti clarísimo. Es un mano muy clara. Ya después entra un poco la interpretación de cómo lo ves tu, cómo lo veo yo... pero es clara, pues desvía la dirección. Ha sido mala suerte para ellos", explicaba el sevillista.

Seguía debatiendo el entrevistador y Rakitic se reafirmó: "Para mí es fácil, si es mano es mano. No sé si es queriendo o no, pero si desvía la dirección no hay mucho que decir".

El diez sevillista habló sobre el objetivo seguidamente y sobre si al Sevilla le quedan opciones al título. "Si hubiéramos ganado hoy hubiéramos estado ahí, pero hay que estar orgullosos y contentos. Hemos luchado contra un gran equipo como el Real Madrid, tenemos que quedarnos con eso. En la segunda parte ellos tenían que cambiar. Hemos intentando hacer lo mismo que en la primera parte, pero todo forma parte de nuestro aprendizaje en este tipo de partidos. Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros y la afición tiene que estar contenta con lo que estamos haciendo".