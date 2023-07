Rekik, pendiente del reconocimiento médico para fichar en Arabia Saudí

Karim Rekik podría convertirse en la primera salida del Sevilla este verano, una vez frustrada la de José Ángel Carmona al Sporting lisboeta al no pasar el reconocimiento médico. Precisamente la revisión médica del central neerlandés de 28 años es uno de los trámites que faltan para que se confirme su fichaje por Al Ettifaq, equipo de Arabia Saudí.

El periodista especializado en transacciones de futbolista Fabrizio Romano ha indicado que está muy avanzado el traspaso, a falta de algunos términos del contrato del equipo saudí con el futbolista de origen tunecino. Y que está ya previsto que viaje para pasar el reconocimiento médico.

EXCL: Sevilla defender Karim Rekik is on the verge of joining Saudi side Al Ettifaq, managed by Steven Gerrard. 🚨🇸🇦🇳🇱Agreement almost done between the two clubs, waiting for formal steps and some final details to be agreed on the personal terms.Medical already booked. pic.twitter.com/zGUZbVujKF