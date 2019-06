Reyes, el don de la eterna sonrisa

Alegría, sonrisa, vitalidad... las palabras más repetidas en la despedida de José Antonio Reyes daban una muestra de la personalidad del ídolo llorado, pero recordado con miles de recuerdos positivos. “Era lo que se veía. No tenía ninguna doblez, para lo bueno y lo malo, era imposible enfadarse con él porque tenía un buen corazón. Siempre iba con la sonrisa por delante”. La frase de Ivan Rakitic, su compañero en el Sevilla y actualmente en Barcelona, la podría haber pronunciado cualquiera de la gran cantidad de personalidades del fútbol que pasaron por la capilla ardiente.

El corazón inmenso de Reyes se abrió para recibir a muchos amigos, futbolistas, presidentes, gente de fútbol... con el denominador común de recordar cómo era capaz de alegrar cualquier momento del día, ya fuese un entrenamiento, un viaje largo y penoso o las tensas horas previas de una final.Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, hacía mención a su “genio” y su “talento”. Emilio Butragueño lo acompañaba junto a sus ex compañeros Raúl González y Sergio Ramos, dos mitos del fútbol nacional. “Hablar de Reyes es hablar de la alegría que siempre mostraba. Siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja y nos contagiaba a todos”, decía el futbolista deCamas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no faltaba a la cita, al igual que el de la Andaluza, Eduardo Herrera. Incluso una representación del Benfica, donde jugó después de salir del Real Madrid, no dejaba pasar la ocasión de estar junto a su familia y junto al club en el que ya es una leyenda. “Tuve oportunidad de dar abrazo a su padre, que conocí en Portugal. Gané con él una Copa de Liga y nos marcó como persona por su simpatía y su humildad”, señalaba Luisao, espigadísimo central y ex capitán que acompañaba al vicepresidente, Varandas Fernandes. “Reyes queda en nuestra memoria”, decía éste.

Guillermo Amor como representante institucional del Barcelona, jugadores con los que coincidió en el Sevilla como Vitolo y Luis Alberto, un paisano como Dani Ceballos, el también madridista Carvajal, el lebrijano Juan Cala... El fútbol, a la vez que la historia del Sevilla, desfilaba por delante de los restos mortales de Reyes. Manolo Jiménez, quien lo puso a jugar en el filial con sólo 15 años; Unai Emery, con el que ganó tres Europa League... “El primer gol que marcamos cuando yo vine al Sevilla lo marcó Reyes en Getafe. No se puede olvidar su magia y su sonrisa. En las finales me decía: si quieres ganar, ya sabes a quién poner...”, recordaba el entrenador del Arsenal, que acaba de perder una final precisamente ante el Chelsea.

El Córdoba, otro de sus equipos y en el que dejó un gran recuerdo en sólo seis meses en los que fue clave para la permanencia en Segunda División, era representado por su presidente, Jesús León, así como los futbolistas Alejandro Alfaro, ex sevillista, y Aguado.

El Espanyol anunció para hoy en Utrera su presencia en el funeral, el Extremadura estaba al completo a su lado, Capel incluido, mientras que Manuel Vizcaíno y Óscar Arias ponían rostro a la presencia del Cádiz, aunque la vinculación de ambos con el utrerano tiene un claro arraigo en los muros del estadio que ayer le daba el último adiós.

Una despedida en la que se mezclaban muchas emociones y sensaciones contradictorias. Pasados los momentos de estupor y consternación por el trágico suceso, quedaba la tristeza por la gran pérdida, pero también el recuerdo de la alegría que siempre desgranó y contagió a quien estuvo a su alrededor.