Salidas del Sevilla: Acuña, tentado por el Aston Villa, Óscar Rodríguez sigue entrenándose y Augustinsson, cerca del Anderlecht

La operación salida del Sevilla debe dar un acelerón esta semana, al margen de los movimientos sobre titulares indiscutibles, como Bono o Acuña, que están siendo tentados por el mercado para un traspaso importante.

Pero la casuística es amplia y ambigüa. Por ejemplo, este lunes ha trascendido que el Aston Villa de Unai Emery y Monchi ha puesto sus ojos en Acuña, una tentativa embrionaria.

Y este lunes ha seguido ejercitándose con el resto de compañeros Óscar Rodríguez, casi una semana después de que Víctor Orta, en la presentación de Sow el pasado martes, reconociera que su salida era la más próxima, por el acuerdo de cesión con el Alavés, "a falta de flecos". De momento, los flecos se están extendiendo más de lo esperado.

En cambio, no se han ejercitado con el resto del grupo otros tres descartes claros que no están inscritos ni en LaLiga ni en la UEFA para la disputa de la Supercopa de Europa. Son los casos de Augustinsson, Delaney y Januzaj.

✅🟣 DONE DEAL.🇸🇪 Ludwig Augustinsson to Sporting Anderlecht on a loan deal. Confirmed. #RSCA #mercato #JPL https://t.co/xSkwnlJ40I