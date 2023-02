Sampaoli: "Si Rafa Mir fuese defensa jugaría seguro en Vallecas"

Jorge Sampaoli tiraría hasta de Rafa Mir si pudiera para completar una defensa en precario, según dijo en una rueda de prensa previa al entrenamiento (14:30) y el viaje a Madrid (17:30), en la que incidió en el número de bajas y condicionantes para Vallecas, con Gudelj y Joan Jordán sancionados, Rakitic con gripe y siendo duda, Loïc Badé uniéndose a las bajas por lesión de la zaga... "Tenemos problemas de sanciones y lesiones que nos condicionan las chances para poder elegir el equipo, pero, bueno, intentaremos sacar el mejor equipo posible".

La precariedad de piezas para la defensa podría invitar a Sampaoli a dejar de jugar con tres centrales para hacerlo con dos... "O con uno, porque hay uno solo... Como entrenador tenemos que resolver problemas que se van sucediendo, en esta etapa he empezado a aprender un montón de situaciones en relación a eso", dijo.

Sanciones, lesiones y Rakitic con gripe

"Para este partido se acumulan las situaciones y hay que buscar la solidez defensiva del equipo más allá de puestos específicos, tenemos que recurrir a otros futbolistas para que ocupen ese lugar". En ese sentido, Sampaoli fue preguntado cuántos canteranos se llevará: "Sí, van a venir Carlos (Álvarez), Diego (Hormigo) y Manu (Bueno) y estamos pendientes de Iván (Rakitic), que está con gripe, por si tenemos que llevar alguno más".

Y sobre Loïc Badé, aún no hay parte médico que especifique su tiempo de ausencia: "Es un tema muscular. Sobre Badé estamos esperando un informe médico que nos diga puntualmente el tiempo de recuperación, que no lo sé, pero es un jugador que no va a estar disponible en el corto plazo".

A colación de esto fue preguntado por Gattoni. Sampaoli habló del Sevilla en futuro, viéndose en él, al ser requerida su opinión del central argentino: "Cuando llegue ya veremos qué capacidades tiene para ver cómo se inserta en el equipo".

Alex Telles, a jugar por necesidad

Sampaoli también fue preguntado sobre si Alex Telles está ya en condiciones de jugar: "Alex Telles tiene que estar. No sé si puede, pero tiene que estar. Hay situaciones que aceleran los procesos de recuperación. Nos tiene que aportar su presencia. Rafa (Mir), por su parte, tiene una condición diferente, tiene mucha competencia arriba. Si fuese defensa jugaría seguro mañana. Son pocas posiciones para la disputa de muchos jugadores. Está entrenando muy bien y seguro que cuando le toque nos va a ayudar a ganar".

El Rayo y un partido complicado

Preguntado por el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, Sampaoli anunció un partido complicado, pero para los dos equipos, no sólo para el Sevilla. "El Rayo es un equipo que se consolidado en LaLiga, tiene una regularidad importante, ha competido muy bien contra cualquier equipo en cualquier lugar. Va a ser muy complicado para nosotros, pero también para ellos", continuó.

En-Nesyri y una mejor relación

El 1-0 ante el PSV de un En-Nesyri en racha demostró que va leyendo mejor los movimientos de los compañeros. "En-Nesyri está encontrando los tiempos de ataque pero también otros jugadores que tienen la capacidad de encontrarlos, como Acuña, como Navas o Suso, que hace que tengan muchas variantes de puntos de encuentro que generen la contundencia que tiene. Él está haciendo un esfuerzo terrible, con la tremenda generosidad que tiene, no sólo para convertir goles sino también para presionar balones y ayudar defensivamente, y eso lo valoramos mucho. En ese crecimiento de contundencia también hay un crecimiento de relaciones que permite que esa contundencia aparezca".

Sobre la faceta ofensiva, Sampaoli habló de una mejoría general. "La parte de arriba es fundamental que se imponga en el área rival para tener la opción de ganar partidos. Ahora tenemos la posibilidad de ser un equipo que genere atenciones en los contrarios, porque atacamos muy bien y con muchas variantes. Tendremos que estar preparados para mañana para generar lo mismo que hicimos ante el PSV, para evitar también que ellos tengan más opciones que nosotros", destacó sobre el juego del Sevilla FC.