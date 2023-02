La lesión de Loïc Badé en una zaga en precario: ¿casualidad o causalidad?

A nadie extraña ya la maldición del Sevilla en las lesiones, que curiosamente se suelen concentrar en la misma línea: la defensa. ¿Casualidad o causalidad? Más bien lo segundo. Loïc Badé es la última víctima de una realidad endémica del Sevilla desde hace unos años, la precariedad de piezas, por la escasez de futbolistas, la condición física tendente a las lesiones de alguno de ellos y los continuados esfuerzos de los mismos por la rotación imposible.

Esta temporada, todos los defensas excepto Montiel han sufrido una lesión u otra. Y centrocampistas como Fernando y Gudelj ya están incluidos en la plantilla prácticamente como centrales para paliar esa necesidad, que explica el fichaje de futuro también de Gattoni, ya cerrado.

El precedente de Marcao

Loïc Badé se realizó ayer pruebas de visión para averiguar el alcance de la lesión muscular que sufrió antes del cuarto de hora del partido ante el PSV. El central francés, un baluarte desde su aterrizaje en Nervión en el mercado de enero, ha padecido un síndrome similar al de Marcao, que sufrió una lesión muscular, prácticamente en el mismo sitio que el galo, los isquiotibiales, al jugar de forma continua después de estar mucho tiempo sin competir dado que llegó a Sevilla arrastrando una lesión.

En el caso de Badé no arribó a su nuevo club con lesión, pero sí sin jugar desde agosto, cuando jugó en la tercera jornada de la Ligue 1 francesa un partido antes de firmar cedido por el Nottingham Forest, equipo en el que no disputó ni un minuto. Se rompió Marcao en vísperas del derbi, en la visita de Champions al Manchester City, y tuvo que operarse ante la gravedad de la rotura fibrilar. No parece que llegue a tanto lo de Badé, pero podría estar cerca de un mes fuera de concurso, con lo que Nianzou el único central específico que tiene ahora Jorge Sampaoli, que reconoció que arriesgaba poniéndolo tras tanto tiempo sin jugar por no tener recursos.

La queja de Sampaoli

"Por la seguidilla de partidos que tuvo y la inactividad que arrastraba del equipo anterior podía ocurrir, pero no teníamos recursos y tuvimos que tirar de él", dijo el argentino en la radio del club, donde recordó que tampoco está Rekik. El defensa zurdo, que siempre ha sufrido idas y venidas con las lesiones, es uno de los futbolistas que tiende a perderse partidos: ahora estará un periodo indeterminado fuera por una tendinosis en el tendón de Aquiles.

Jesús Navas también se ha perdido un partido, aunque anticipó los plazos pese a su edad y después de que la temporada pasada sufriera la lesión de más largo recorrido de su carrera. Acuña es otro de los que suele tener problemas con su músculo de fibra corta y sufre una dolencia crónica en el pubis que le ha traído algún problema en su relación con el club y la afición, que lo acusó de reservarse para el Mundial. Y Alex Telles acaba de superar su grave lesión de rodilla en Qatar y ya fue citado ante el PSV. Aun así, Sampaoli prefirió situar a Montiel en la izquierda cuando Acuña se retiró por precaución y pensando ya en Vallecas.

Gudelj, baja por sanción

El hecho de que Gudelj, además, de Joan Jordán, cause baja por sanción en Vallecas implica un problema añadido. Acuña podría tener que actuar de central izquierdo con Nianzou y Fernando, con Jesús Navas en el carril diestro y Bryan Gil, como ante el Mallorca, en el izquierdo, aunque ahí también tiene la opción de Ocampos e incluso probó a Montiel frente al PSV.

¿Y en el centro del campo? Pues jugará seguro Pape Gueye, tras su prometedor estreno, escoltando a Rakitic y Óliver Torres. En las bandas hay más opciones. El problema es el eje de la zaga, que ahora sí tiene cuatro integrantes (Nianzou, Loïc Badé, Marcao y Rekik) pero Sampaoli juega con tres centrales, por lo que lo común es el parcheo continuo, endémico.