Sampaoli ve un problema de juego: "No podemos correr tras el balón"

Jorge Sampaoli intentó dar un diagnóstico de los problemas del Sevilla, que vinculó más a la falta de confianza en su propio fútbol en una plantilla "construida para el juego", y desechó que tuviera un "problema físico", aunque sí reconoció que "cuando juega mal se desgasta" y valoró el "gran esfuerzo" que hizo ante un "muy buen equipo" como el Athletic.

"En el primer tiempo convivimos más tiempo en el campo rival, tuvimos el 2-0 tres o cuatro oportunidades. Y el segundo tiempo nos costó, nos costó mantener el ritmo, nos costó sostener al equipo en campo rival. Ya estuvimos más tiempo en campo propio. Jugamos contra un muy buen equipo, muy buen equipo. Y, bueno, creo que dimos un paso adelante en la primera mitad, y ya en el segundo tiempo sufrimos un poco porque teníamos el arco rival muy lejos", comenzó explicando.

El técnico sevillista justificó la titularidad del debutante Marcao. "Marcao se sentía mejor y yo le pedí que, por el momento que vive el equipo, necesitaba que protagonice. Me dijo que sí lo iba a hacer aunque el médico me dijo que corría algún riesgo por su problema físico. Él quiso seguir, y la verdad es que hizo un buen partido y se notó defensivamente por la jerarquía que tiene".

Sampaoli valoró el derroche infructuoso, aunque el punto no es del todo malo en las actuales circunstancias. "El equipo hizo un gran esfuerzo, mucho esfuerzo. Por los futbolistas que tiene necesita mucho tener el balón. Cuando se pone indeciso y acelera mucho el juego, la ida y vuelta no nos conviene, y eso hace que los jugadores tengan un desgaste mayor. La construcción de esta plantilla tiene que ver con otra cosa, con el juego. Si el equipo no juega bien va a sufrir, no va a tener economía de fuerzas y va a terminar muy desgastado. Hoy terminó muy desgastado porque jugó mal. Y cuando juega mal se desgasta".

Preguntado por los aspectos positivos y negativos, dijo: "En realidad lo que valoro del grupo es el esfuerzo que hace y lo que tenemos que mejorar mucho es el juego, porque el esfuerzo está. Ningún jugador del Sevilla está sin dolor o acalambrado, lo dejaron todo. Pero desde el juego no alcanzó a someter en campo contrario al rival. Tenemos que jugar mejor, no correr detrás del balón, sino jugar con él. Y en eso tenemos que empezar a avanzar".

"Cuando hay tantas pérdidas en la salida o en el centro del campo, ante equipos como el Athletic, que está muy bien construido para la transición, se complicó. Entonces, como duda de sí mismo, se mete detrás en el segundo tiempo, no sufre esas transiciones porque estamos metidos atrás, pero también estamos lejos del arco rival. Es difícil soportar el partido en estas circunstancias", siguió argumentando el argentino.

Respecto a si se desfondó físicamente el Sevilla, dijo: "Hay un aspecto emocional que se transfiere a lo físico, hay muchos partidos seguidos y esfuerzos. El equipo está haciendo un esfuerzo más allá de sus capacidades en cada partido, porque no tiene el control. Pero me parece que es futbolístico, no físico, no creo que sea físico, sinceramente. Cuando logre controlar los partidos con el pie y la técnica que tienen, no correrán tanto, porque el equipo corre mucho, mucho. Y si corres mucho es que no estás jugando bien. Tenemos que mejorar mucho el juego para estar a la altura que hoy tenemos".

En este contexto, ¿cree que debe obviar el partido de Champions en Dortmund? "No, cada partido lo tenemos que utilizar para mejorar. Tenemos que poner ahora a los jugadores que estén mejor en cada partido, y este es importante para el club, contra un equipo muy fuerte en Alemania. Y tenemos que ir mejorando y avanzando para ganar la tranquilidad de poder jugar. No podemos tener tantas pérdidas, porque eso genera que el equipo sufra defensivamente. Elegir un torneo u otro... Tenemos que pensar solamente en el partido que viene, en el presente. En el corto tiempo de trabajo debemos pensar en la construcción del equipo, para que tenga una identidad, que es pronto para que tenga la identidad que nosotros queremos".

También habló del rendimiento de Dolberg y En-Nesyri, desconectados en el ataque. "Son delanteros que necesitan convivir más cerca con el arco final, y en el segundo tiempo han estado muy solos en la disputa. En-Nesyri, que es un jugador muy alto que peina muy bien, no tenía sociedades para evolucionar en el campo. A mí me parece que el equipo quiso defender un resultado por la necesidad de ganar en el Sánchez-Pizjuán, pero lo terminó empatando porque no lo fue a buscar. Pero es normal, viene de un momento muy difícil, es un equipo que está emocionalmente muy castigado. Todos querían ganar y hay que remarcar eso, porque todos pusieron el corazón y no se pudo. Quedan cosas por trabajar y mejorar para que el equipo tenga solidez en todos los momentos del juego".