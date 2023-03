Scaloni, sobre el Papu: "Es entendible que el Sevilla no lo deje venir, pero haremos lo posible"

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, insiste en hacer volar a Alejandro Papu Gómez para la fiesta que la AFA (Asociación Argentina de Fútbol) prepara en Buenos Aires y en Santiago del Estero para celebrar el campeonato del mundo logrado en Qatar. Es un asunto que ha generado la enésima polémica entre el Sevilla y el jugador, que lamentó en redes sociales no poder asistir por tener que recuperarse en Sevilla. En el fondo, está la negativa que el Sevilla le ha dado por cuanto el futbolista se operó de su lesión de tobillo en febrero y aún está en proceso de rehabilitación.

En rueda de prensa Scaloni lamentó la baja del Papu, así como la de Alejandro Garnacho, del Manchester United, también lesionado, pero asegura que tratará de hacer gestiones para que el ex futbolista del Atalanta pueda estar con sus compañeros.

"Son un lastima las dos ausencias, Sobre todo el Papu, que merecería estar acá y en su club. Creo, a buen criterio, que es entendible que el Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club", insistió el seleccionador.

Papu Gómez mostró su "tristeza" en redes sociales cuando el Sevilla le comunicó su decisión de no dejarlo marchar, mientras Jorge Sampaoli, entrenador ya destituido, el pasado sábado se lavaba las manos asegurando que era una decisión del área médica y del club. "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver. Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia. Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso", escribió el Papu en su cuenta de Instagram.

Todo este asunto, unido a otros episodios que vienen de antes del Mundial, ha hecho que las relaciones entre el club y el jugador se hayan enfriado mucho y puede que se opte por una rescisión de su contrato, según han publicado algunos medios. Ello liberaría un sueldo importante. De todas formas en esto Mendilibar tiene la última palabra.