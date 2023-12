Sergio Ramos, orgulloso: "Contento por la victoria, el gol y mi estreno como capitán"

El Sevilla solventó a balón parado el trámite copero ante el Atlético Astorga, de Tercera RFEF, y ya está en el bombo del sorteo de la Copa del Rey, que se celebrará en Madrid el próximo martes 12 a las 13:00. Pocos detalles dejó el partido, al margen de que algún jugador quedara más o menos señalado por su implicación. Pero uno de ellos fue especialmente emotivo para Sergio Ramos.

El central camero estrenó la capitanía del Sevilla. Recientemente, el club dio a conocer a los cuatro capitanes de la plantilla para esta temporada y Sergio Ramos figuraba en la nómina como cuarto capitán, en lugar de Joan Jordán, que también fue titular en la capital maragata.

Contento por la victoria, el gol y mi estreno como capitán. Ya pensando en el sábado, @SevillaFC. Pleased with the win, the goal and to captain the team for the first time. Minds already on Saturday. pic.twitter.com/oRydu9yOtV