Sergio Ramos: "Mi abuelo y Puerta se merecen escuchar desde arriba un gol mío en el Sánchez-Pizjuán"

Sergio Ramos ha ofrecido una amplia entrevista en los medios del Sevilla para explicar sus sensaciones en su regreso a la que considera su casa, 18 años después de su salida en agosto de 2005. Tras pedir perdón por todo lo pasado, el central sevillano se centró en lo emocional, prometiendo "raza, pureza, sacrificio, que van en la filosofía del Sevilla"

"Es un día muy especial, de los más maravillosos que he vivido en mi vida", comenzó diciendo. "Muchos reencuentros, muchos amigos. Estoy muy feliz de cumplir un sueño, de volver a mi casa y necesito tiempo para digerir lo que significa volver a este estadio. Estoy deseando también reencontrarme con la afición. Es un día muy especial no sólo para mí, sino para toda mi familia, que es sevillista desde la cuna".

El corazón es el que manda...

Lo emocional ha copado su comparecencia ya como sevillista. "Hay cosas en la vida que no las puedes comprar con dinero ni con nada. Son emociones y cuando uno se deja llevar por el corazón es una decisión acertada. Después pueden pasar muchas cosas porque no deja de ser un deporte".

El pasado vuelve a su mente en sus palabras, una y otra vez... "Tenía una deuda con el sevillismo, quería arreglarlo cuanto antes por todo lo que ha pasado, con mi abuelo, que me traía de niño a este estadio, con mi padre, que hizo posible que hizo mi sueño posible de debutar en Primera División en el equipo de mi ciudad. Y sobre todo con Puerta, con Reyes, con gente que te conmueve... Me he visto reflejado con todo tipo de sentimientos. Y no veía la posibilidad de irme por ahí lejos y creo que era un buen momento para sentirme un actor principal. Era un buen momento para venir a ayudar, sintiéndome con unas ganas de querer demostrar y aportar cosas, experiencia, buen estado físico y muchas cosa que he ido adquiriendo y ponerlas al servicio del equipo de mi alma, que ha sido siempre el Sevilla. Y poder reencontrarme con esta afición".

Reiteración en las disculpas

Y pidió echar un velo sobre la herida que se abrió con una gran parte de la afición. "Lo que pasó en el pasado debe quedar en el pasado. Lo primero que he hecho es pedir perdón a todo el sevillismo o parte del sevillismo que se haya sentido ofendido. Soy muy pasional e hice esos gestos. Y pido disculpas por esos gestos. Es el momento de remar con todos en el mismo sentido. Necesitaba volver a sentir todo esto, a reencontrarme con mi ciudad, con mi casa. Ojalá sea un año muy bonito emocionalmente y también profesionalmente para el equipo".

Someramente, echó la vista a su salida en agosto de 2005. "Era muy joven y quizá no estaba preparado para contar la verdad de las cosas, cómo pasaron. Lo que no cambia es el sentimiento, soy sevillista de cuna y eso es imposible que alguien lo pueda cambiar. Pido disculpas por los errores que cometí. Hubo un sector que siempre me pitó. Uno comete errores y lo importante es aprender de ellos y rectificar".

Las ganas de dedicar un gol a su abuelo y a Puerta

Su entrevista no sale de esos parámetros emocionales... "Tengo muchas ganas de volver a sentir este escudo en el pecho, de marcar un gol, de sentir que la grada se cae, que corean mi nombre. Y eso no hay nada que me pueda aportar que no sea el Sevilla".

Sergio Ramos incluso siente cómo le salen lágrimas recordando a su abuelo... "El último recuerdo que tengo de mi abuelo es muy feo, yéndose de aquí llorando porque la gente me pitaba, siendo sevillista. Se nos ha sancionado, han pasado muchas cosas feas. En París pensaba 'qué hago aquí', lejos de Sevilla, o de Madrid, que también es mi casa; pensaba que no llegaba la oportunidad. Pude seguir en París, pero no lo veía. Pasaban los años y pasaban las oportunidades. Yo siempre me he movido por los impulsos del corazón y nunca me he movido por dinero. Y por eso no tenía sentido irme a Arabia, ni a la MLS... Me la jugué esperando el momento, tenía esa esperanza de que llegar el momento y llegó en el minuto 93. Y al final llegó".

El sueño y la promesa de entrega total

La casta y el coraje los lleva en los genes. Y así lo refleja... "Era un sueño volver aquí. Mi abuelo, Puerta, desde arriba se merecen volver a escuchar mi nombre coreado, volver a escuchar un gol mío en el Sánchez-Pizjuán, cosas que sólo me puede dar el Sevilla. Si después no ganamos y tenemos una mala temporada, todo lo que siempre hemos tenido, raza, pureza, sacrificio, está garantizado. El esfuerzo no es negociable y va en la filosofía de este club".

"Desde pequeño he ido a los Biris, no a Gol Norte, o a Gol Sur, a los Biris. Y los entiendo. Es un momento de enterrar el hacha y estar todos a una. Porque todos juntos somos mucho mejor. La atmósfera sólo la puedo cambiar yo con mi rendimiento", añadió sobre ese sector tan acérrimo en las críticas hacia Sergio Ramos.