Serranitos en Elephant and Castle

Disfrutaron y padecieron con su Sevilla Fútbol Club en Leicester, en la primavera de 2017. Un año después, disfrutaron antes, durante y sobre todo después de la visita del equipo de Nervión a Old Trafford, cuando Ben Yedder convirtió, con sus dos goles, el Teatro de los Sueños en una caseta de Feria. Pero la Peña Sevillista de Londres, que vio la luz en 2014 y se regularizó y registró en 2015, nunca ha tenido la dicha de recibir a sus héroes en la metrópolis.

“En varios sorteos de estos años cabía la posibilidad de caer en el mismo grupo que el Arsenal o el Chelsea, pero no había manera. Y ahora que por fin nos tocó el Chelsea, no podemos ir a Stamford Bridge. Es un golpe de mala fortuna”, lamenta Luis Ojeda, jerezano de 35 años que vive y trabaja desde hace años en la capital británica y es presidente de la peña incrustada en el mismo corazón de La pérfida Albion.

Luis, ingeniero en proyectos de energías renovables, se marchó en 2015 a trabajar, como tantos jóvenes españoles cualificados. “En principio llegué para un proyecto de dos años, pero me gustó tanto la vida aquí, que decidí seguir”. Actualmente trabaja en el proyecto de un parque eólico marino en Scottish Power, filial de Iberdrola en la isla. No obstante, verá el partido de mañana desde su Jerez natal. “Me he venido una semana de descanso para disfrutar de mi familia –su padre, Eduardo Ojeda, es un muy reputado enólogo, acaso quien mejor entiende los complejos vinos generosos andaluces–. Si hubiéramos podido acudir al estadio, claro que me pido otra semana distinta de vacaciones, eso ni dudarlo...”.

Pero mañana, Stamford Bridge será como un pistacho cerrado. Desde el pasado viernes, el Gobierno conservador de Boris Johnson ha endurecido las restricciones por la Covid-19. “Hay varios niveles para las ciudades y Londres pasa al nivel 2. Implica que cada uno en su casa, que no podemos juntarnos en un lugar interior a ver el partido”.

Nada de abrazos ni besos, nada de roces. Nada de aliento, que hoy intimida más que una infusión con arsénico. El refugio de la peña es el mismo que la fecundó, las redes sociales. “A través de Facebook, Instagram y demás fuimos quedando sevillistas residentes en Londres. No es lo mismo verlo solo que en compañía, claro. Al principio fuimos quedando en un pub, Six Yard Box, en el barrio de Elephant and Castle, nos hacían el favor de poner el Sevilla en una de los dos televisores que tenían. Luego se mudaron a un local más amplio, The Tap In, con más televisores y nosotros nos hemos ido con ellos”. Pero fue antes la gallina que el huevo: “No es que la peña buscara un lugar, sino que nos fuimos juntando sevillistas de forma espontánea gracias a las redes y al final, nos constituimos en peña”.

Ahora la integran cuarenta personas, pero en Londres es mayúscula la población flotante y son continuas las caras nuevas, de sevillistas que están de paso y aprovechan para ver algún partido en un ambiente afín: “Siempre nos escribe gente que no conocemos por Instagram o Facebook, y encantados de recibirles y que se sientan como allí”.

Pero Londres es Londres... “Hombre, alguno hay que llega preguntando por botellines de Cruzcampo, pero pronto se habitúan a una buena pinta de pale ale, una cerveza habitual de aquí”. A la comida es más espinoso acostumbrarse. “Ufff... Cuando estábamos en el pub anterior, Six Yard Box, un socio estuvo mirando la posibilidad de montar un puesto de serranitos, pero no salieron los números”.

El sevillismo le entró en vena a Luis cuando llegó a Sevilla de su Jerez natal a estudiar Ingeniería. Corría el año 2003, cuando el Sevilla plantaba las semillas para su posterior salto de calidad. “Fui al campo varias veces con amigos y el ambiente me enamoró. Me hice socio y tuve la suerte de disfrutar de aquellos años gloriosos con Juande Ramos”.

Luego, su singladura laboral lo alejó del Ramón Sánchez-Pizjuán, que no del Sevilla: “El gol de Mbia en Valencia me pilló en un restaurante de los buenos de México, y del grito que di casi me echan a patadas”. A Leicester fueron en un autobús repleto. El año siguiente, tras la campanada ante el United, pudieron celebrarlo en un pub de Manchester hasta las tres de la mañana, ya que regresaban a Londres la mañana siguiente en tren.

¿Y qué posibilidades le ve al Sevilla de Lopetegui ante el Chelsea de Lampard? “Ellos son irregulares, pero no dejan de ser el Chelsea y se han reforzado mucho. Lampard, por todo lo que supone en el club, es muy respetado por sus jugadores, pero vaticino un pulso muy igualado. El Sevilla de Lopetegui le ha jugado de tú a tú recientemente al Manchester United, el Inter, el Bayern Múnich y el Barcelona...”.

Al hilo de su confianza, resalta la imagen que hoy proyecta su equipo en la cuna del fútbol, donde un poco saben de este deporte: “Cuando alguien en Londres me pregunta de qué equipo soy y le digo que soy del Sevilla, al momento se ve el respeto y la admiración que despierta el club aquí, que será, supongo, el que despierte en muchas partes de Europa. Se dice que en España nos tienen algo de tirria porque son muchas las víctimas que hemos dejado. Pero también tumbamos al Schalke y somos muy amigos.. Nos hemos ganado disfrutar de ese prestigio y me siento muy orgulloso”.