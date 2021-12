Lopetegui: "Será un partido tremendo con el campeón de Liga"

Julen Lopetegui ha calificado de "tremendo" el partido del Sevilla ante el Altético de Madrid, "un equipo impresionante". "Estamos con la ilusión de medirnos al actual campeón de Liga, un equipo impresionante, con jugadores de máximo nivel en todas las posiciones, y que requiere de toda la energía, la ilusión y la fuerza y es lo que vamos a hacer, sin mirar mucho de dónde nos venimos y sí la ilusión que nos genera el partido", ha comenzado su comparecencia, producida justo antes de que se produjera el sorteo de la Copa, en la que el Sevilla se medirá al Zaragoza.

El entrenador sevillista ha reconocido que está valorando el estado de varios futbolistas para saber cómo compone la convocatoria. "Estamos pendientes de quién podrá jugar, hoy ha podido entrenar una parte algún jugador y vamos a ver si van a formar de la partida, de la convocatoria o del once, alguno de los que no estaban habitualmente (En-Nesyri y Acuña). Y a partir de ahí insistir un poco en la ilusión que nos genera jugar con un equipo de la talla inmensa de la calidad de sus futbolistas y también de su cuerpo técnico para poder hacer un gran partido", dijo.

Youssef En-Nesyri se ha ejercitado en una parte del entrenamiento con el grupo, pero Lopetegui aún no cuenta con él: "El hecho de que haya entrenado un futbolista una parte con el grupo no siempre va aparejado con el alta médica. Youssef ha entrenado una parte, igual que Lucas (Ocampos) y que Marcos (Acuña). Primero debe tener el alta médica y si la tiene decidiremos si puede entrar, pero todavía no tiene el alta médica y ya veremos si estará, al igual que otros compañeros".

"Quedan 24 horas, van muy justos muchos de ellos y tenemos que tomar la decisión en función de cómo se levanten el sábado y cómo hayan asimilado el entrenamiento del viernes", añadió sobre el estado de Acuña, Ocampos y En-Nesyri.

Lopetegui volvió a esgrimir el concepto de la ilusión para superar las distintas adversidades. "Llevamos compitiendo un mes complejo y duro con pocos efectivos y con un esfuerzo extraordinario por todos ellos. Hemos tenido partidos complicados, incluyendo la Copa, cuyas dificultades son máximas por el formato y el contexto, y a partir de ahí a enfrentar cada competición con ilusión. Aparcamos la Copa y nos centramos en un partido tremendo con el actual campeón de Liga, que se ha reforzado con futbolistas extraordinarios también, algo que hace cada año de manera admirable, y eso va a hacer que el partido sea de máxima dificultad, pero también de máxima ambición. Ante las dificultades tenemos que tirar de la ilusión del grupo y eso es lo que vamos a hacer".

El Atlético de Madrid, sin haber jugado la Copa: "Preferiría haber llegado con una semana de entrenamiento. No podemos pensar lo que preferimos o no, sino de adaptarnos a las realidades, y la realidad es que venimos de jugar hace 48 horas un partido con prórroga, con una superficie totalmente distinta a la nuestra, con los consiguientes perjuicios físicos. Pero ese contexto no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo afrontaremos el partido, con qué mentalidad, con qué ilusión, con qué ambición y con qué confianza en los recursos que tengamos, que son los que son".

La energía de la afición: "Siempre es vital el cariño, la energía y el empuje de nuestra gente, porque vamos a pasar por momentos complejos. Y esa energía y ese empuje son un plus que nos ayuda a levantarnos o hacer un esfuerzo de más en un momento de duda, por supuesto que va a ser fundamental para ayudarnos".

Óliver Torres, baja segura: "Óliver está lesionado, es otro daño que nos deja el partido de Copa; no voy a repetir el condicionante de la superficie en la Copa, pero una de las consecuencias es que Óliver está lesionado".

Posible suspensión de la Copa de África: "Oficialmente no hay nada. Son los rumores que puedan haber, estaremos atentos. Tenemos ahí unos cuantos. Realmente es una faena tener que competir durante la temporada, es algo antinatural. Las plantillas se conforman de una manera y no poder utilizar a tus jugadores, no sólo el Sevilla, sino todos los clubes, porque estén en otro torneo durante la temporada es complicado, Vamos a ver qué sucede".

Vigilar las condiciones de los campos en la Copa: "El formato de Copa me gusta, me gusta jugar en el campo de un rival aparentemente más débil. Se dan sorpresas, que ya no son sorpresas, la sorpresa es que no las hubiera. Otra cosa es que hubiera unos mínimos de campos, donde realmente se proteja al futbolista y también se dé la oportunidad al equipo que juega en campo contrario que no lo haga con el hándicap de hacerlo en unas condiciones que no son las habituales de nuestro deporte".

Brote de Covid en el Madrid tras el derbi madrileño: "Nadie está libre. Todos tomamos precauciones y nadie está libre. Cuantas más precauciones tomes más posibilidades tienes de evitar. Pero desgraciadamente hay un club que ha tenido este brote pero puede pasarle a cualquiera, sin ninguna duda".