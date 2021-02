Lopetegui: "No hemos dado la respuesta adecuada"

Julen Lopetegui ha analizado la derrota del Sevilla ante el Barcelona (0-2) y también su posible influencia para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, que se juega este miércoles en el Camp Nou, con ventaja sevillista de 2-0. "La valoración no es positiva. Cuando no consigues ganar, y además de manera merecida, no puede ser positiva. No podemos estar contentos ni mucho menos. No hemos hecho un buen partido y el rival nos ha superado. Como cuando ganamos, tenemos que pasar página y pensar rápidamente en el próximo partido, que es importante e ilusionante".

El entrenador del Sevilla sí vio que en la segunda mitad hubo una mejoría que no terminó de llevar a buen puerto su equipo. "Hemos tenido un momento en la segunda parte en el que hemos podido meterlos en su campo, pero nos ha faltado claridad para llegar a su área. Hemos tenido que asumir algún riesgo en la transición y ellos tienen una calidad grande y nos han marcado el segundo gol. Quizá en la primera parte ha sido determinante que han marcado en la primera llegada clara que han tenido y eso ha dificultado también nuestra respuesta"

La posible segunda amarilla a Messi. "Me dicen que podría haber sido segunda amarilla a Messi, yo no lo he visto en la tele. Pero me dicen que ha podido ser. Pero el partido ha sido el que ha salido, y hay que pasar página rápido".

El sistema de 3-5-2 del Barcelona. "Ellos jugaron ya así contra el Valladolid y el Eibar. Más que el dibujo de ellos creo que ha sido nuestra respuesta que no ha sido la adecuada, que no hemos sido capaces de hacerles el daño que queríamos. Ellos han marcado en la primera vez que han llegado y en la segunda parte el partido ha cogido otro cariz, hemos tenido alguna situación ventajosa, pero nos ha faltado un poquito de claridad ahí y no ha podido ser".

Foco en la Copa. "Igual que cuando ganamos lo hacemos, cuando perdemos también toca pasar página rápido, recuperarnos y prepararnos para un partido bonito, ilusionante, exigente y prepararnos bien".

Conclusiones para el miércoles. "Recuperarnos bien, ser capaces de sacar nuestras conclusiones e ir a ese partido con esa ilusión y esa exigencia, ese es nuestro trabajo y eso es lo que haremos en estos tres días".