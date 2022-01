Coudet: "El Sevilla tiene jugadores de gran jerarquía"

El argentino Eduardo Chacho Coudet, entrenador del Celta de Vigo, afirmó este viernes que el Sevilla, rival de su equipo el sábado en el Sánchez Pizjuán, está segundo en la clasificación de LaLiga “por méritos propios”, y auguró un choque “muy complicado” a pesar de las numerosas bajas que tiene el conjunto sevillista.

“Es un gran equipo, sostiene una manera de jugar, tiene futbolistas de gran jerarquía y está muy bien trabajado. Es un rival muy complicado en su casa, está ahí arriba por méritos propios”, comentó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Coudet se imagina un partido “abierto” ante un Sevilla que va a tratar “de manejar el balón” para desgastar a sus jugadores, por eso avisa que necesitarán firmar una actuación “redonda” para sumar los tres puntos.

“No pienso en otra cosa que en el partido de mañana, no veo más allá”, respondió al ser preguntado por las palabras del presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, quien dijo este jueves que los jugadores estaban “ilusionados” con la posibilidad de pelear por Europa.

El técnico confirmó que Okay Yokuslu no viaja a Sevilla porque “seguramente” va a salir del equipo en el mercado invernal, e insistió en que, pese a ello, no espera ningún fichaje más que el ya cerrado del mexicano Orbelín Pineda.

“No creo que haya ningún movimiento más, ni en cuanto a salidas ni en cuanto a llegadas. Hablo constantemente con la directiva, no estoy enfadado por eso”, aclaró Coudet, que defendió a su compatriota Diego Pablo Simeone, que no atraviesa su mejor momento en el Atlético de Madrid: “Estamos hablando de un entrenador que ha sido premiado como mejor entrenador de la década, que más se puede decir”.