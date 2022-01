Pablo Sanz: "Lopetegui está mejor y confía en su gente"

En ausencia de Julen Lopetegui, aquejado en principio por el Covid, el segundo entrenador del Sevilla, Pablo Sanz, valoró el estado de la plantilla a la espera de la visita del Celta, este sábado en el Sánchez-Pizjuán a partir de las 18:30 horas.

El ex central de equipos como el Rayo Vallecano o el Numancia desveló que el técnico guipuzcoano “está mejor” y advirtió que los jugadores están preparados y saben perfectamente lo que tienen que hacer, dejando claro que el fútbol es un deporte en el que mandan los futbolistas.

“Está mejor que ayer y esperamos que se recupere, pero está un poquito mejor. Lopetegui confía en su gente y es mejor que se cuide y que esté tranquilo en casa y ya nos encargaremos nosotros del partido. Obviamente, es el líder de este equipo y comentamos muchas cosas. Luego también confiar en los jugadores, que ya nos conocen y saben cómo tienen que afrontar el partido contra el Celta”, ha explicado Sanz, responsable técnico del equipo ante la baja de Lopetegui.

El ayudante del de Asteasu recordó que el equipo vigués es un gran rival y destacó en especial a uno de sus hombres de ataque: “Es un gran rival, en un gran momento de forma. De los últimos cuatro partidos ha ganado tres y luego tienen grandes jugadores, tienen una fase ofensiva muy buena y uno de los mejores jugadores de la liga que es Iago Aspas, pero no sólo él, luego Santi Mina es un delantero muy completo, Brais (Méndez), Denis (Suárez), Cervi, Nolito… tienen un buen equipo, un gran entrenador y lo están demostrando. Es un equipo peligroso en casa y fuera. Te castiga mucho las perdidas, tiene buenos jugadores y si te equivocas te penaliza”.

La duda de Dmitrovic. “Estamos un poco a expensas de las pruebas (de Covid) y ojalá pueda llegar. También Nema (Gudelj) está un poco a expensas de eso y no sabemos si podrá llegar. Estamos pasando unos meses complicados por las bajas, por el Covid, por las lesiones y bueno, el otro día en Valencia sólo pudimos hacer dos cambios de la primera plantilla y vamos a ver si para mañana podemos recuperar a algunos”.

Diego Carlos, centrado pese a los rumores. “Yo lo veo bien, es un tipo maduro, el otro día contra el Valencia hizo un gran partido. Yo estoy tranquilo por esa parte, luego ya los otros temas yo ya no los puedo controlar, pero lo veo muy bien, muy centrado y a partir de ahí espero que esté muchos años con nosotros”.

Más salidas que entradas. “Vamos destionándolo. Son muchas bajas. Se han ido Idrissi, Óscar… esperemos que llegue alguno más, pero eso ya es función de Monchi. Tenemos un calendario muy apretado. Por ejemplo mañana viene el Celta que no ha jugado Copa. Con todas las lesiones y el Covid estamos un poco al límite, pero este equipo se sabe sobreponer a las dificultades y lo está demostrando. Esperemos que mañana también lo hagan y sumemos los tres puntos”

Pitos a Joan Jordán en Valencia. “Estaba centrado en el partido y no escuché, pero si es así me parece lamentable. Un jugador agredido que es pitado me parece sorprendente. La verdad es que estamos viviendo unos días sorprendentes, parece que todo depende de la gravedad”.

Ocampos, en la citación de Argentina. “Los calendarios los entrenadores no los hacemos, sabemos que puede pasar. Estamos contentos por Lucas y por los demás, pero los jugadores van al límite. Yo no puedo decir más”.

Margen de mejora. “En Valencia se jugó un buen partido. Si ves las oportunidades que tuvimos, lo merecimos ganar y al final acabamos empatando. El equipo está bien y con confianza, está esperando el partido de mañana con mucha ilusión”.

Jesús Navas. “Con Jesus tenemos que ir día a día, él está haciendo un tratamiento para recuperarse y estamos deseando que pueda estar con nosotros, ya que es un jugador muy importante”.