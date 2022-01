Otra prueba de subsistencia

Nada parecía que podía empeorar en el Sevilla, que vive una temporada muy dura en el apartado de bajas. Acostumbrado a referir en cada rueda de prensa la necesidad de hacer recuento diario y esperar las horas para ver si podía sumar un alta en el último momento, Julen Lopetegui es ahora la ausencia destacada de este equipo que, dicen, nunca se rinde.

El entrenador guipuzcoano no pudo sentarse en el banquillo durante el partido de Mestalla al tener síntomas compatibles con el Covid-19, aunque el club se apresuró a advertir que los test de antígenos realizados habían dado resultado negativo. No obstante, tal y como está la situación, todo hace indicar que tampoco podrá dirigir a su equipo ante el Celta.

El Sevilla entrenó ayer jueves sin la presencia de su técnico y pensando ya en el regreso al Sánchez-Pizjuán, donde mañana recibe al equipo vigués en la vigésima tercera jornada de Liga.

Fue Pablo Sanz, segundo entrenador, quien dirigió el entrenamiento y estuvo atento a las evoluciones de los futbolistas e incluso se lo vio charlando con Monchi en las imágenes de vídeo que el Sevilla distribuyó. El director deportivo estuvo presente en el terreno de juego junto al vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, y el adjunto a la dirección deportiva, Fernando Navarro.

De momento, es una incógnita si Lopetegui podrá sentarse en el banquillo mañana ante los vigueses (si diera positivo tendría que ser aislado). De momento, ya el club avisó en la tarde de ayer que no estará en la rueda de prensa previa al encuentro, que tendrá lugar en la ciudad deportiva tras la sesión de trabajo.Lopetegui se sometió ayer a una prueba PCR, cuyos resultados debían estar a disposición del club en la tarde-noche. Sin embargo, el departamento de comunicación no notificó nada al respecto, aunque sí que la rueda de prensa previa al partido la presidiría Pablo Sanz, se intuye que porque Lopetegui no podrá acudir a la ciudad deportiva. La duda es si es por precaución o por haber dado positivo, lo que motivaría que no pudiera dirigir tampoco al equipo ante el Celta.

Es ahora mismo la gran incógnita en el Sevilla, en el que tampoco se sabe con cuántos efectivos podrá contar, ya que la plantilla sumó en Mestalla un total de once bajas por diversos motivos, doce con la del técnico.

Augustinsson, que se quedó en el hotel con síntomas como el vasco, se unió a las bajas relacionadas con el Covid de Dmitrovic y Gudelj. Suso, Lamela, Jesús Navas, Delaney y Koundé no estaban disponibles por lesión, mientras que Bono, En-Nesyri y Munir por encontrarse con la selección de Marruecos en la Copa de África.