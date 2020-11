Lopetegui: "Jesús Navas no está descartado, Suso se ha vuelto a hacer daño"

Julen Lopetegui ha atendido telemáticamente a la prensa desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla ha realizado esta mañana el último entrenamiento previo al partido ante el Celta, que será este sábado a las 18:30.

El técnico sevillista ha valorado el estado de forma de los futbolistas que salen de lesión o han vuelto de sus selecciones, un factor que condicionará su elección del once titular y de la convocatoria, que ofrecerá el mismo sábado antes el partido en Nervión. "Han regresado unos más cansados que otros, unos mejor que otros, y ahora están aquí y valoraremos de aquí a mañana el estado de todos ellos, para poder determinar el once. Eso, unido a las dudas que tenemos, nos van a hacer esperar para saber la idea que tenemos del once".

Sí es posible que esté Jesús Navas, que ya este viernes se ha ejercitado junto a sus compañeros. "Todavía no hemos descartado a Jesús, es una de las dudas que tenemos para mañana. Quien sí está descartado es Suso, que se ha vuelto a hacer daño. Y Jesús veremos, veremos si está o no está en la partida. Si no está, estará otro compañero, al que le daremos toda la confianza y ya veremos qué hacemos si juega o no juega Jesús mañana".

También ha sido llamativo ha sido que ya cuenta con Idrissi, incluso para que pueda tener sus primeros minutos este sábado ante el Celta. "Tenía el alta médica, está entrenando con nosotros desde el lunes y está a disposición nuestra, otra cosa es el ritmo de juego, porque no ha jugado. En principio formará parte de la convocatoria. Luego ya veremos si puede jugar o no, pero él está a disposición de nosotros, sí".

El impulso del Celta: "Es un rival complejo, muy difícil, para mí de los que mejor juega al fútbol de la Liga, con jugadores de mucho talento. Y ahora tienen el impulso de un nuevo entrenador, que los va a hacer más peligroso. Eso es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. Luego ajustaremos las cargas en el día a día, en base a los que jueguen más y jueguen menos".

El Celta, ¿rival propicio por encajar muchos goles? "Es un error absoluto. Llega un buen rival, un equipo que marcha muchos goles también, que tiene excelentes futbolistas y que ha tenido muy mala suerte en muchos partidos, ha hecho partidos muy buenos. Llega con el impulso de su nuevo entrenador y nos va a obligar mucho en todas las líneas. Es un equipo lleno de buenos futbolistas en todas las líneas. Vamos a tratar de atacar cuando podamos y tratar de defender cuando toque".

Reactivación del rival: "Yo la impresión que tengo con el Celta ya la he explicado. No estaba jugando mal, ha jugado bien al fútbol, no ha tenido ese punto de suerte y de acierto y ha venido otro entrenador. Tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos internacionales e importantes. El nuevo entrenador tiene una idea que se amolda al tipo de jugadores que tiene y tratará de impulsar su idea y a su equipo. Respetamos muchísimos al rival y nos centramos en nosotros y en interpretar bien el partido".

Estado de De Jong y En-Nesyri: "Han llegado con un entrenamiento y medio, poco menos. Carlos es cierto que lo ha cazado el virus, desgraciadamente, y va a ser baja. Luego está la baja de Suso y alguna duda más. De salud han llegado bien y mañana tomaremos la decisión en base también a la idea de partido que tengamos".

Calendario apretado: "Son partidos cada tres días durante muchísimas semanas y lo único que nos va a ayudar es centrarnos en el próximo partido. Eso, dándole utilidad al poco entrenamiento que puedas tener, dándole mucha importancia a la recuperación y ajustar cargas entre todos los jugadores. Para todos va a sonar el despertador en esta carga de partidos tan continuos que vamos a tener todos".

La carga de partidos internacionales: "Estamos en una situación inédita, inaudita, el tiempo es el que hay. Y todo el mundo quiere ejercer su derecho a jugar sus partidos. El jugador tiene dos piernas, no tiene tres. Y eso se va a ver en forma de lesiones. Los equipos van a sufrir, pero eso es lo que hay. Entiendo a los seleccionadores, a las selecciones, a los clubes y a mí mismo. Somos conscientes de lo que tenemos entre manos y del poco tiempo y el excesivo número de partidos que existen. Hemos jugado en menos de 72 horas varias veces. Siempre que se pueda se debe proteger al jugador. Ahora la cuestión es si se puede, dentro del tiempo que existe y los partidos que hay, esa es la realidad".

Sin distracción por la Champions: "La palabra confiarse en el fútbol profesional está fuera de circulación. El nivel y la exigencia de la Liga son máximos. El Celta nos va a exigir un grandísimo partido a todos los niveles, porque nos va a llevar al límite seguro".

El respaldo de Monchi: "Siempre me he sentido muy bien respaldado por todo el club y en especial por Monchi, claro que sí. Uno siempre está agradecido a las palabras del director deportivo, y más de alguien tan importante en este ámbito como es Monchi".

El estado de Gnagnon: "Ya hemos comentado que está trabajando, tiene que seguir mejorando, progresando, y cuando lo consideremos estará a disposición nuestra".