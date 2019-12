José María del Nido Benavente volvió por un día al centro de la actualidad del Sevilla. En la presentación del documental Jesucristo vive tuvo a bien atender a los medios de comunicación para hablar del club del que es uno de sus accionistas mayoritarios. Y lo hizo en tono conciliador. Su comparecencia escenifica el nuevo horizonte de paz social entre los grandes accionistas tras el gran pacto que anunció José Castro hace dos semanas.

El ex presidente, que dimitió como máximo responsable del Sevilla el 9 de diciembre de 2013, dos días después de que el Tribuna Supremo confirmase la sentencia de cárcel por el caso minutas, habló en un ampio contexto del club, tanto económicamente como deportivamente. Pero un asunto destacado fue su rechazo a que esté cercana la venta de los paquetes mayoritarios de acciones: "Que yo sepa nadie ha vendido una acción en los grandes accionistas", aseguró. Y cuando se le insistió sobre las presuntas ofertas de capital extranjero, fue así de tajante: Bueno, ahí hay más dimes y diretes que realidades. Las acciones siguen en manos de sevillistas y espero que sea así por muchísimo tiempo".

Además, habló de la gran inversión que ha realizado el Sevilla este año y del margen económico que hay en caso de accidente o de no clasificación para la Liga de Campeones. "El Sevilla tiene una solidez económica importante para entender que por su presupuesto debe estar en clasificación de Liga de Campeones y si ello no ocurre, no tiene por qué hipotecar el futuro deportivo de próximas temporadas".

Este nuevo panorama, con el pacto entre las grandes familias, invita a que la próxima Junta de Accionistas sea "una balsa de aceite", según dijo, aunque habrá movimientos contestatarios por parte de los pequeños accionistas. "Espero que sea una junta acorde a la posición del equipo. Vamos como un tiro, estamos clasificados para la siguiente fase de la UEFA Europa League y espero que la Junta sea una balsa de aceite".

No es casualidad que dos semanas después del pacto sobre la base del reparto de dividendos entre los miembros del consejo de administración, en el que figuran tres representantes de la familia Del Nido, el ex presidente tomase la palabra para hablar en ese tono amable de la actualidad del Sevilla.

El "gran pacto" llegó después de que este diario desvelara que sus tres consejeros no habían firmado el informe económico que va a presentar el club en la primera convocatoria de la Junta de Accionistas. Pero todo cambió tras las reuniones mantenidas entre las partes y el aplazamiento de la misma al 30 de diciembre. "No hay polémica, es una cuestión formal y el grupo que representa mi hijo Jose María va a suscribir las cuentas el día de la Junta sin discordia", ratificó Del Nido al respecto.

Evidentemente, tal y como Del Nido aseguró "todos los últimos acontecimientos hacen indicar que no" hay enemistad entre el ex presidente del Sevilla y el actual presidente, José Castro.